O movilă din nord-vestul Angliei ar putea ascunde mormântul unui celebru viking 

O movilă din nord-vestul Angliei ar putea ascunde mormântul unui celebru viking Viking. Sursa foto: Pixabay
Un cercetător independent crede că a descoperit locul de înmormântare al conducătorului legendar Ivar cel Fără de Oase, fiul lui Ragnar Lodbrok. Descoperirea ar putea reprezenta primul mormânt monumental de tip navă vikingă identificat în Anglia, potrivit Fox News.

O movila din Cumbria ar putea ascunde mormântul lui Ivar cel Fără de Oase

Steve Dickinson, un arheolog britanic, a identificat o movilă în Cumbria, în nord-vestul Angliei. El consideră că locul ar putea reprezenta mormântul unui grup de elită înmormântat într-o barcă sau într-o corabie, conform tradiției vikinge. Cercetătorul afirmă că movila ar putea ascunde mormântul pierdut al lui Ivar cel Fără Oase, liderul viking care a murit în jurul anului 873 d.Hr.

Dickinson a explicat, pentru Fox News Digital, că legendele islandeze arată că Ivar a fost înmormântat în Anglia, într-o movilă situată la graniță. El și echipa sa au stabilit locația pe baza unor documente medievale și au identificat încă 39 de movile mai mici în jurul celei principale.

Ce au descoperit arheologii

Arheologii au descoperit mai multe obiecte importante, printre care nituri de corabie care indică prezența unei nave, dar și greutăți de plumb folosite în comerț. Aceste elemente sunt caracteristice unui mormânt viking de tip navă.

Descoperiri similare au mai fost făcute în Scandinavia, însă în Marea Britanie niciuna nu a fost asociată clar cu un conducător viking. Sutton Hoo, cel mai cunoscut mormânt de acest tip din Anglia, aparține perioadei anglo-saxone, anterioare erei vikinge. „Această descoperire este rară. Dacă teoria mea este corectă, acesta este primul mormânt de acest tip găsit în Marea Britanie”, a afirmat acesta.

Dickinson a identificat, de asemenea, baze pentru flotă și urme de stâlpi din epoca vikingă. El consideră că aceste vestigii ar fi făcut parte dintr-un palat regal de mari dimensiuni. Toate aceste indicii sugerează o legătură puternică între acest loc și mormântul lui Ivar.

De unde vine porecla „cel Fără Oase”

Istoricii nu au ajuns încă la un consens asupra motivului pentru care Ivar a primit porecla „cel Fără Oase”. Pe baza unor înregistrări istorice mai târzii, se consideră că numele ar putea face trimitere la o afecțiune genetică. Totuși, Ivar a avut și alte porecle, printre care „cel Fără Picioare” și „Dragonul”.

Cunoscut pentru întemeierea unei așezări importante în zona unde se află astăzi orașul Dublin, Ivar a făcut parte din regatul Laithlind. Locația exactă a acestui regat a fost mult timp discutată. Unii experți consideră că se afla în Scoția sau Norvegia, însă numele său înseamnă „țara lacurilor sau a mlaștinilor”. Această descriere se potrivește cu zona din Cumbria unde a fost identificată „Movila Regelui”.

Ivar este cunoscut în special pentru invadarea regatelor anglo-saxone din Anglia în anul 865, când a condus o forță numeroasă numită Marea Armată Păgână. Scopul său nu a fost doar jaful, ci și cucerirea de teritorii. El a reușit să captureze orașul York în 866 și să execute regii locali.

