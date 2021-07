La fel ca în multe alte spitale din Marea Britanie, numărul pacienților tratați pentru Covid-19 în Bradford Royal Infirmary, un spital din oraşul Bradford (Anglia), a crescut brusc. Aproximativ jumătate dintre pacienţi au ales să nu fie vaccinați şi acum regretă.

„Mi s-a oferit vaccinul, dar am fost arogant. Mergeam la sală, mergeam cu bicicleta și alergam. Având în vedere că eram puternic și sănătos, nu credeam că am nevoie. Asta însemna și că dacă se dovedea că nu este sigur, nu mi-aș fi asumat niciun risc.

Dar adevărul a fost că nu am putut evita virusul. Tot m-a prins. Nu știu cum și unde. Ceea ce am experimentat în spital – îngrijirea și expertiza – m-au făcut să fiu modest. Oamenii umplu spitalele riscând și este greșit.

Mă simt groaznic. Mă simt atât de rău în legătură cu asta și sper că vorbind îi va ajuta pe ceilalți să evite acest lucru”, a spus Faisal Bashir, un bărbat în vârstă de 54 de ani.

A stat o săptămână conectat la oxigen

El a fost externat miercuri, după o săptămână în care a primit oxigen, astfel că dorește să-i avertizeze pe alții să nu repete greșeala lui. Faisal Bashir face parte din valul 4 de pacienți cu Covid-19 de la Bradford Royal Infirmary.

Luna trecută, numărul pacienților din spitalul Covid a înregistrat valori minime fără precedent, dar săptămâna aceasta au fost internate aproape 50 de persoane. Varianta Delta a noului coronavirus este responsabilă pentru situaţie.

Asta reflectă creșterea ratei de infectare cu Sars-Cov-2 în comunitate: aproape 400 de cazuri la 100.000 de persoane. Așa cum s-a întâmplat de mai mult timp, tinerii sunt cei care generează schimbarea.

La adolescenți, rata de infectare cu noul coronavirus a depăşit 750 la 100.000. Statistica este asemănătoare şi pentru cei de până în 20 de ani. Deși puțini dintre ei ajung în spital, pacienții din Bradford Royal Infirmary sunt acum mai tineri cei din ​​valurile anterioare. Mulți au între 30 și 40 de ani.

Fără vaccin, mulţi ar fi fost morţi, probabil

„Unii au avut două vaccinuri și au avut astfel o boală mai ușoară. Sunt în viață pe Cpap (ventilație neinvazivă cu oxigen), iar fără vaccin probabil că ar fi morți. Alții tocmai au primit prima doză și prin urmare nu sunt pe deplin protejați.

În mod îngrijorător, aproximativ jumătate dintre pacienții din secție nu au fost vaccinați azi. Am încetat să-i mai întreb de ce, deoarece sunt clar jenați”, a declarat dr. Abid Aziz după o tură epuizantă.

Abderrahmane Fadil, un profesor în vârstă de 60 de ani şi cu doi copii mici, are, de asemenea, multe regrete. Se ferea de vaccinuri din cauza vitezei cu care au fost lansate. A ajuns în terapie intensivă timp de nouă zile. A fost prima dată când a petrecut o noapte în spital de când a sosit din Maroc, în 1985.

„Este atât de minunat să fii viu. Soția mea s-a vaccinat. Eu nu. Am fost reticent. Îmi acordam timp, mă gândeam că în viața mea am trăit cu viruși, bacterii și am crezut că sistemul meu imunitar este suficient de bun.

A avut simptome şi a crezut că e imun. S-a înşelat!

Și am avut simptome de Covid la începutul pandemiei și m-am gândit că probabil aș fi avut-o. Am crezut că sistemul meu imunitar va recunoaște virusul și că voi avea apărare. Aceasta a fost cea mai mare greșeală din viața mea.

Aproape că m-a costat viața. Am luat multe decizii prostești în viața mea, dar aceasta a fost cea mai periculoasă și cea mai serioasă. Mi-aș dori să pot merge la fiecare persoană care refuză să se vaccineze și să le spun:

«Uite, asta este o chestiune de viață de moarte. Vrei să trăiești sau să mori? Dacă vrei să trăieşti, du-te și fă-ţi vaccinul!»”, a spus Abderrahmane, care, deşi a părăsit spitalul cu aproape o lună în urmă, tot nu se simte bine.

Pentru mulți dintre pacienții care nu au fost vaccinați, a fi internat cu o formă severă de Covid-19 este un semnal de alarmă despre consecințele mortale ale știrilor false despre Covid și vaccinuri.

Influenţa negativă a informaţiilor false

Spre exemplu, Faisal a recunoscut că este influențat de conversațiile de pe rețelele de socializare și de îngrijorările legate de vaccin în comunitatea asiatică a orașului. Totodată, l-au influenţat și acele știri despre riscul extrem de scăzut de formare a cheagurilor de sânge din cauza vaccinului AstraZeneca.

Până în prezent, aproximativ trei sferturi din populația adultă din Bradford a primit o primă doză de vaccin. La nivel naţional, procentul ajunge la 87%.

„În spital suntem profund nervoși în legătură cu reducerea restricțiilor de luni. La fel ca toți cei din țară, vrem să ne recuperăm viețile anterioare și, în timp ce legătura dintre infecții și spitalizări este în mod clar redusă, rămâne mereu prezentă în secțiile noastre.

Și, deși acum există mai puține decese din cauza Covid decât înainte, ele există încă, iar numărul lor crește din nou. Așadar, cursa dintre valul de vaccinare și răspândirea Sars-CoV-2 rămâne o chestiune de viață și moarte. Dacă există o lecție din ultimul an, este să nu subestimăm niciodată acest virus”, a spus dr. prof. John Wright pentru BBC.

Wright este epidemiolog şi șeful Institutului Bradford pentru Cercetări în Sănătate, dar și veteran al epidemiei de holeră, HIV și Ebola în Africa subsahariană. El ţine un jurnal special pentru BBC News și înregistrează pentru BBC Radio poveştile din secțiile spitalului.

La final, un gând: poate că exemplul bolnavilor care nu s-au vaccinat împotriva Covid-19 dintr-un motiv sau altul va fi cea mai bună strategie de comunicare pentru a-i convinge pe oameni că poate fi mai bine pentru ei dacă se vaccinează.