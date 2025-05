EVZ Special Povestea lui Sorin Stratulat - de la salonul Igiena, la om de afaceri de top în sectorul frumuseții







Sorin Stratulat este un hairstylist, antreprenor și consultant strategic în industria frumuseții. A devenit cunoscut în industrie pentru expertiza sa în coafură, educație profesională și dezvoltarea brandurilor de beauty. Omul de afaceri a fost prezent joi, 29 mai, în cadrul podcastului „Picătura de business” de pe canalul de YouTube „HAI România”

Cu această ocazie, el a povestit care a fost parcursul său în ceea ce înseamnă industria de beauty, cum și-a descoperit pasiunea pentru hairstyling și care au fost primii pași în lumea afacerilor. „Dacă stau să mă uit acum asupra anilor care au trecut, a fost un gest conștient”, spune Sorin Stratulat. Antreprenorul a luat cursuri de specialitate în paralel cu facultatea.

Sorin Stratulat, la început de drum

„Am început să fac școala de coafură la IGENA acum mai bine de 20 de ani, cursuri ce au ținut un an de zile. Erau doar două opțiuni pe atunci, printre care și IGENA, unde am și lucrat după terminarea cursurilor. Am trecut de la un salon la altul, am tot avansat, am vrut să am o tehnică din ce în ce mai bună”, povestește Sorin Stratulat.

Iar înainte de a deveni cunoscut și de a intra în afaceri, el a acumulat experiență și prin jobul pe care l-a avut pe un vas de croazieră în SUA și Caraibe. Sorin a oferit servicii de coafură turiștilor aflați în vacanță. Această experiență, după spusele lui, l-a ajutat să înțeleagă și dimensiunea globală a industriei frumuseții și să aprecieze importanța respectului față de timpul clientului și a unei atitudini pozitive. „Am plecat într-o croazieră de un an de zile și atunci am lucrat mai mult decât am lucrat vreodată într-un ritm extrem de intens. Acolo m-am obișnuit cu programul de șase zile de lucru pe săptămână. așa îmi calculez eu zilele de muncă. Consider că experiența de pe vas a fost armata mea”, mai spune apoi hairstylistul.

Industria de beauty de la București

După experiența de pe vasul de croazieră, Sorin Stratulat povestește cum a ajuns la București și cum s-a dus direct la Geta Voinea. Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate hairstyliste din România, cu o carieră de peste 30 de ani în domeniul frumuseții și al coafurii. Geta Voinea este fondatoarea brandului „Geta Voinea Hair and Beauty Salon”, înființat în 2003. „Îmi doream foarte mult să lucrez acolo, să lucrez cu ea”, adaugă Sorin.

Iar experiența aceasta a durat aproximativ cinci ani de zile. „Timp în care nu m-am gândit propriu-zis la business-ul meu niciodată. A venit ca o consecință, cumva. Aș fi vrut să știu mai bine și mai multe atunci, recunosc. Dar nu am știut și a trebuit să învăț pas cu pas ce înseamnă și partea asta de structură a unei afaceri, ce înseamnă contabilitatea, în ce constă partea legală și așa mai departe”, explică omul de afaceri în cadrul podcastului „Picătura de business”.

În anul 2008, după o perioadă de strânsă colaborare, Sorin Stratulat a decis să-și deschidă propriul salon, alături de Alex Abagiu și Cătălin Stoica. Iar acum, la 17 ani distanță, proiectul Beauty District este unul dintre cele mai importante din domeniul beauty din București și nu numai.