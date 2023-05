Posteriorul Adelei Popescu, în centrul atenției la nunta lui Smiley. Cum a fost surprinsă prezentatoarea de la PRO TV

Adela Popescu și Radu Vâlcan au fost prezenți la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley, iar ținuta deocheată a prezentatoarei a fost remarcată de fanii din mediul online, dar și de ceilalți invitați. Vedeta de la Pro TV a optat pentru o rochie lungă, crăpată în lateral, neagră, cu spatele gol și extrem de transparentă în zona posteriorului.

Actrița a optat și pentru o pălărie și o pereche de ciocate argintii. Adela Popescu s-a asortat cu soțul său, Radu Vâlcan. Ținuta acesteia a fost extrem de controversată, fiind foarte transparentă în zona posteriorului, potrivit Cancan.

Cum a fost la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley

Nunta Ginei Pistol și a lui Smiley a avut loc într-un restaurant de lux din Snagov. Ei au ales un meniu foarte scump, dar și artiști pe măsură. La petrecere a cântat și manelistul Luis Gabriel. Invitații au dansat până dimineața pe ritmuri orientale.

Și tortul spectaculos, care a avut 5 etaje, a atras atenția invitaților. „Acum să dăm și știrile de CANCAN. Se mănâncă sarmale, se mănâncă și pește și aperitiv și mâncare, grătare. Proțap n-am făcut că am zis că nu vrem să fie fum ca să miroasă a grătar în toată seara”, spunea cântărețul, înainte să înceapă petrecerea.

„Eu am fost emoționat toată ziua și sunt în continuare. Sunt bucuros că avem alături prietenii noștri și familiile noastre. Sunt bucuros că lucrurile au ieșit așa cum am plănuit, așa cum ne-am dorit. Noi am vrut să facem nunta de dinainte și am ales data asta pentru că e mai cald și frumos afară”, dezvăluia Smiley despre nunta lui și a Ginei Pistol.

Gina Pistol a avut două rochii de mireasă, una în stil boho chic și una extrem de strălucitoare. Smiley a purtat un costum modern. La petrecere, artistul și-a schimbat sacoul simplu, cu unul colorat și personalizat.