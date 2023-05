Adela Popescu se va întoarce la prima pasiune. Fosta vedetă de la ProTV are mari planuri și speră să dea lovitura

Adela Popescu s-a retras din lumina reflectoarelor, după ce filmările pentru emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, s-au terminat. Actrița a decis să ia o pauză de la televiziune și nu a mai dorit nici să fie prezentoare la emisiunea „Vorbește lumea”. Fosta vedetă de la ProTV a plecat alături de familia sa într-o vacanță de câteva luni.

În cele din urmă, Adela Popescu a decis să se întoarcă la prima ei dragoste și anume actoria. Vedeta și-a anunțat fanii din mediul online că în câteva zile va începe filmările pentru un lungmetraj. Prezentatoarea de televiziune a mai adăugat că în acest nou proiect este implicat și soțul ei, Radu Vâlcan. Filmările vor începe pe data de 6 mai în Vama Veche.

„Salutare! Am plecat la Călimănești. Avem ceva foarte drăguț de făcut acolo și ne bucurăm pentru că nu am mai avut de mult așa o oră de stat noi doi în mașină să povestim chestii de adulți. Și ne-am mai dat seama de un lucru, că nu am apucat deloc să vă povestesc despre lungmetrajul pe care o să îl filmăm începând cu 6 mai. Pe 6 mai încep filmările în Vama Veche”.

Noul film în care va juca Adela Popescu

Adela Popescu a explicat că este vorba de un lungmetrag de comedie în regia lui Petre Năstase și că în acest film, pe lângă ea și Radu Vâlcan, vor juca și alți actori cunoscuți din România. Vedeta de la ProTV le-a promis fanilor din mediul online că îi va ține la curent cu tot ceea ce va face în Vama Veche în următoarele zile.

„Scenariul este superb, distribuția senzațională, iată-ne noi și ceilalți, normal că suntem senzaționali. Nu, serios acum, va fi ceva foarte tare. Este o supercomedie, este ceva foarte relaxant, este exact ce trebuie pentru… nu știu… ai chef să mergi la film, să te destinzi, mă rog. De ce să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile? Bun, deci noi pe 6 începem filmările în Vama Veche și o să vă ținem la curent la fața locului”, a spus Adela Popescu pe Instagram.