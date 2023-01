Primele declarații ale lui Cătălin Măruță după ce a ieșit din operație. Cum se simte vedeta de la PRO TV

Cătălin Măruță s-a operat de ligamente încrucișate, la genunchi. Prezentatorul de la PRO TV a povestit că a fost treaz în timpul intervenției și că a putut vedea tot ce fac medicii. Mai mult, soția lui, Andra, nu a plecat din spital până nu a aflat că totul a decurs bine.

„Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…) Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic”, a povestit Cătălin Măruță fanilor de pe Instagram.

La scurt timp, și Andra le-a transmis fanilor că partenerul ei a ieșit din operație. „E totul în regulă, se simte bine. I-a scăzut puțin vocea de la anestezie, așa mi s-a întâmplat și mie atunci (…) A ajuns în salon, e bine”, a povestit Andra, pe Instagram.

Cătălin Măruță, pauză de la emisiunea de la PRO TV

Înainte să facă operația, Cătălin Măruță a anunțat că va dispărea o perioadă din emisiunea „La Măruță” de la PRO TV și că va fi înlocuit cu colega lui de la „Vorbește lumea”, Adela Popescu.

„Sunt programat să fac o operație de ligamente încrucișate. Voi lipsi o perioadă de la emisiune. Problema mea este de la niște ligamente încrucișate rupte. De obicei, le rup oamenii care fac sport de performanță. Numai că la mine s-a întâmplat pur și simplu. S-a întâmplat în vacanța de vară, mă jucam cu fiul meu pe plajă. M-a prins piciorul pivotat, neîncordat, m-a lovit un val foarte puternic și mi-a rupt ligamentele încrucișate. Va trebui să mă operez”, a explicat Cătălin Măruță.

Emisiunea „La Măruță” se difuzează pe PRO TV de 15 ani.