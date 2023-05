Smiley a dat lovitura cu noua melodie înainte de nuntă. Orice ar fi „Aia e” și mergi mai departe. Video-Foto

Smiley a lansat o melodie înainte de nunta cu Gina Pistol. N-a trecut mult timp de la lansare că melodia a strâns mii de vizualizări pe YouTube. Mai exact, Smiley lansează în prag de vară melodia „Aia e”, un imn al omului optimist care știe să ia ce e bun din trecut și să trăiască prezentul cu bucurie și cu „lecțiile” învățate.

Smiley spunea că acesta este o piesă pentru persoanele care aleg să își vadă viața cu optimism, indiferent ce se întâmplă mai departe.

Smiley: „Am făcut piesa acum câțiva ani. AiaE este despre cum privim pozitiv ziua de azi chiar dacă am pierdut niște lucruri în trecut, despre cum ne concentrăm pe lucrurile bune care au rămas și cum le folosim pentru a merge mai departe cu lecția învățată și cu zâmbet pe față. Am făcut piesa acum câțiva ani și am trecut-o prin multe variante până a ajuns în forma de azi pe care abia aștept să o ascultați și să o dansați cu bucurie toata vara.

Mi s-a părut tare că imediat ce am înregistrat varianta de astăzi a piesei, am realizat că „Aia e” este una dintre cele mai folosite expresii în limbajul nostru. Este o expresie care poate să spună atât de multe și când e bine, și când e rău, și când ești resemnat, și când ești uimit, în multe situații cu care ne întâlnim zi de zi. Așa că, aia e, vă invit la dans!”, a declarat Smiley.

#AiaE – este despre fiecare dintre noi. Despre noi, cei care vedem viața cu optimism, cei care nu ne dăm bătuți și trecem peste orice cu zâmbetul pe buze. Bucură-te de prezent, lasă trecutul, spune AIA E și mergi mai departe, a scris artistul pe social media.

„Aia e, ce-am pierdut, am pierdut, ducă-se. Aia e, oricum nu regret nimic din ce-a fost si nu mai e. Cele rele să se spele, cele bune să se-adune, nu contează ce se pierde, important e ce rămâne”, spune artistul în refrenul noii piese.