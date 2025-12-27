Polonia a ridicat avioane de vânătoare în urma atacului rusesc asupra Kievului

Avioane de vânătoare poloneze au fost ridicate la granița cu Ucraina, după ce capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită de rachete și drone rusești peste noapte, a anunțat Ministerul Apărării de la Varșovia.

Armata poloneză a anunțat că forțele sale aeriene au luat măsuri „preventive” pentru a-și securiza spațiul aerian, după ce cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 28 au fost rănite la Kiev, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Pe măsură ce luptele continuă, la fel se întâmplă și cu eforturile de a obține un acord de pace asupra căruia toate părțile să fie de acord. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Donald Trump în Florida duminică.

Dar, în urma ultimelor atacuri rusești, Zelenski și-a repetat afirmația că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului și încearcă să folosească fiecare ocazie pentru a provoca mai multă durere Ucrainei”.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a declarat că Rusia a îndreptat aproape 500 de drone și 40 de rachete spre Kiev, vizând infrastructura energetică și civilă. Imaginile arată clădiri de apartamente cu găuri căscate și case în flăcări în urma atacurilor.

Mii de clădiri au suferit întreruperi de curent, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, iar multe sunt fără încălzire, deoarece temperaturile scad sub zero grade. Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a declarat că 68 de persoane au fost evacuate dintr-un azil de bătrâni din districtul estic Darnyțki.

„Reprezentanții ruși poartă conversații lungi, dar, în realitate, rachetele Daggers și Shaheds vorbesc în numele lor”, a scris Zelenski pe Telegram, spunând că Vladimir Putin nu vrea să pună capăt războiului.

„Această activitate bolnavă poate fi abordată doar cu pași cu adevărat fermi. America are această oportunitate, Europa are această oportunitate, mulți dintre partenerii noștri au această oportunitate”, a scris el, îndemnându-și aliații să dea dovadă de putere împotriva agresiunii rusești.

Polonia, care are o graniță de 530 km cu Ucraina, și-a pregătit avioanele de vânătoare, sistemele de apărare aeriană terestre și sistemele de recunoaștere radar. Acțiunea a avut ca scop „securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate”, au declarat Forțele Armate Poloneze.

Între timp, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că apărarea sa aeriană a distrus șapte drone ucrainene peste noapte.

Sâmbătă, Zelenski, liderii UE și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să aibă o convorbire telefonică pentru a discuta despre calea către pace.

Președintele ucrainean și-a exprimat optimismul cu privire la noul proiect, descriindu-l drept „un document fundamental pentru încheierea războiului”, dar Trump a avertizat că Zelenski „nu are nimic până nu îl voi aproba” într-un interviu acordat Politico.

Proiectul include, se pare, garanții de securitate din partea SUA, NATO și aliaților europeni pentru un răspuns militar coordonat în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.