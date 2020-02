Ilie Năstase a precizat că prințul Albert de Mocano este pasionat de tenis, de aici legătura strânsă între cei doi.

„Sunt prieten de foarte mult timp cu prințul Albert de Monaco. Avea 12 ani când ne-am cunoscut, era un copilaș. Juca și el puțin tenis, dar mai mult fotbal. Și-acum e înnebunit după tenis. Vorbim mult la telefon, e un om extraordinar. L-a primit și tovarășul Băsescu, când am venit îmbrăcat în general. El e colonel la Monaco”, a spus Ilie Năstase la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Provocat să dea detalii despre o poveste de la Nisa dintre cei doi, Ilie Năstase a reacționat amuzat: „Ha, ha, ha. Eram într-o noapte și am închis o sală de bowling. Ne păzea o polițistă afară, dar până la urmă am băgat-o în sală și-am jucat cu ea! A jucat cu noi… Dacă afla taică-su, ne bătea. Am mai fost la ei în castel, mai veneau și fete… Și-mi zicea mereu: «Dacă află tata, ne omoară pe amândoi!»”.

În aprilie 2012, Ilie Năstase a participat la nunta lui Albert de Monaco. Fostul tenismen a fost îmbrăcat într-o ținută de ceremonie cu frac și vestă, la care a asortat o lavalieră din mătase și o batistă, ambele de culoare galben pai, în vreme ce Brigitte Sfăt, soția lui de la aceea vreme, a optat pentru o rochie neagră cu decolteu adânc în V, accesorizată cu mănuși scurte din dantelă, pălărie neagră și poșetă.

Te-ar putea interesa și: