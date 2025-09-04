Economie Politico, acuzații fără precedent pentru Meloni, în scandalul Mediobanca







Mediobanca se află în centrul unei lupte istorice pentru controlul sectorului bancar italian, pe fondul unei preluări de 16,6 miliarde de euro al Monte dei Paschi di Siena, susținută de miliardari apropiați guvernului de la Roma, acuză Politico, într-un atac fără precedent, deși bine mascat, la Giorgia Meloni.

De aproape un an, banca milaneză încearcă să împiedice o preluare ostilă care ar putea transforma complet peisajul financiar italian, în timp ce oficialii europeni rămân paralizați în fața unui conflict de interese clar și a presiunilor politice.

În mijlocul acestei crize se află tensiuni personale între liderii Mediobanca și investitorii influenți, dar și intervenții guvernamentale controversate care riscă să redefinice dinamica industriei bancare din Italia.

Mediobanca, una dintre cele mai respectate instituții financiare din Italia, fondată în 1946, s-a consacrat drept un pilon al tranzacțiilor de capital și al fuziunilor pe piața milaneză.

În ultimii ani, însă, banca s-a confruntat cu o amenințare rar întâlnită: o preluare ostilă de 16,6 miliarde de euro de către Monte dei Paschi di Siena (MPS), cea mai veche bancă din Italia, cu rădăcini în Toscana.

Această mișcare nu ar fi doar o simplă tranzacție financiară, ci ar reprezenta un test al influenței guvernului italian asupra sectorului bancar și al capacității Mediobanca de a se menține independentă.

MPS, bancherul istoric al Toscanei, fusese anterior controlat semnificativ de statul italian, iar privatizarea sa s-a făcut treptat sub supravegherea Comisiei Europene pentru a evita conflictele de interese și încălcarea regulilor de ajutor de stat.

În pofida acestor măsuri, Mediobanca susține că actuala ofertă de preluare este sprijinită indirect de guvern și de miliardari aliați acestuia, ceea ce ar submina regulile pieței europene.

Această situație subliniază vulnerabilitatea Mediobanca în fața combinației dintre interese politice și financiare, o situație rar întâlnită în lumea bancară europeană.

Preluarea MPS ar putea schimba echilibrul forțelor în sectorul bancar italian, consolidând influența guvernului și a unor investitori privați în detrimentul unei bănci istorice și independente precum Mediobanca.

Pentru a contracara preluarea, Mediobanca și-a mutat eforturile la Bruxelles, sperând că Comisia Europeană va interveni în numele regulilor concurenței.

Executivul european, de obicei activist și vigilent, părea o platformă potrivită pentru a ridica semne de întrebare privind implicarea guvernului italian în tranzacțiile bancare.

Executivii Mediobanca au desfășurat o campanie intensă de lobbying, prezentând dovezi și rapoarte către birocrați și jurnaliști despre posibila influență politică în operațiunile MPS.

Cu toate acestea, răspunsul Comisiei Europene a fost lent și, în mare parte, formal, limitându-se la verificări preliminare fără a lua măsuri concrete care să împiedice preluarea.

Această întârziere nu este neapărat un semn de neglijență, ci mai degrabă o reflecție a complexității investigațiilor care implică banca centrală, interese private și guvernamentale, și reglementări stricte privind ajutorul de stat.

Totuși, pentru Mediobanca, timpul era esențial: fiecare zi care trecea fără o decizie europeană consolidă poziția MPS și a susținătorilor săi.

Implicarea guvernului italian, condus de Prim-ministrul Giorgia Meloni, a complicat și mai mult situația.

Guvernul vede în MPS o oportunitate de a crea un „al treilea pol” al băncilor italiene, capabil să concureze cu uriașii Intesa Sanpaolo și UniCredit, și să stimuleze creditarea pentru IMM-uri.

În același timp, există critici care acuză că intervențiile politice subminează principiile pieței libere și independența băncilor.

Strategia guvernamentală a inclus numirea unor aliați și susținerea unor miliardari care dețin pachete în MPS și Mediobanca, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind transparența și conflictul de interese.

Mediobanca a subliniat că aceste legături directe între guvern și investitorii privați afectează corectitudinea procesului de preluare și că reprezintă un precedent periculos pentru piața financiară europeană.

Conflictul personal dintre conducerea Mediobanca și miliardarii apropiați guvernului, precum familia Del Vecchio și Francesco Gaetano Caltagirone, a adăugat o dimensiune suplimentară disputei.

Rivalitățile istorice, inclusiv blocarea unor investiții de 500 de milioane de euro propuse de familia Del Vecchio, au generat tensiuni care depășesc simpla tranzacție financiară și afectează relațiile de afaceri pe termen lung.

Acești miliardari au acționat concertat, folosindu-și influența în mediul guvernamental și în cadrul board-urilor pentru a sprijini preluarea MPS.

Mediobanca a acuzat că aceste mișcări contravin reglementărilor financiare europene și cerințelor de transparență, dar efectul asupra deciziilor investitorilor și al pieței a fost rapid și vizibil.

În fața acestor presiuni, Mediobanca a încercat mai multe strategii pentru a respinge oferta MPS. Printre ele s-a numărat propunerea de a vinde pachetul său din Generali, cel mai mare asigurător italian, și de a folosi fondurile pentru achiziția diviziei bancare, teoretic reducând atractivitatea preluării.

Totuși, investitorii au respins sau au abstinut la vot, ceea ce a eșuat în a bloca avansul MPS.

Alte acțiuni includeau notificarea BCE și solicitarea unei investigații europene formale, însă aceste demersuri nu au avut efecte imediate.

În acest context, Mediobanca se află într-o poziție fragilă, cu opțiuni limitate și cu presiunea timpului crescând constant

Ultima speranță pentru Mediobanca a venit din partea autorităților judiciare milaneze, care investighează presupusele manipulări guvernamentale în vânzarea MPS.

Anchetele au inclus raiduri la Banca Akros, implicată în facilitarea tranzacției, și analiza rolului oficialilor de stat în influențarea investitorilor.

Deși inițial existau speculații privind inculparea unor oficiali de rang înalt, acestea au fost rapid infirmate de Procuratura din Milano.

Totuși, ancheta continuă să fie monitorizată îndeaproape de Mediobanca, care speră ca rezultatele să ofere un argument legal împotriva takeover-ului.

Dacă preluarea MPS va avea succes, Mediobanca ar putea fi nevoită să accepte o nouă realitate: o piață bancară mai politizată, cu influență guvernamentală crescută și cu un precedent periculos pentru independența instituțiilor financiare, mai acuză Politico.

Pe termen lung, aceasta ar putea afecta dinamica creditării și competitivitatea băncilor italiene în Europa.

În schimb, dacă intervențiile judiciare sau europene vor întârzie sau vor fi eficiente, Mediobanca ar putea păstra controlul și independența, consolidându-și poziția ca pilon al sectorului bancar privat și al tranzacțiilor strategice din Italia.

În orice scenariu, conflictul Mediobanca-MPS va rămâne un studiu de caz asupra intersecției dintre politică și finanțe, asupra rolului miliardarilor în deciziile corporative și asupra eficienței mecanismelor europene de reglementare.