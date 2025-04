Actualitate Poli Iaşi - Botoșani, 3-0. Băieții lui Miriuță ies din subsolul clasamentului







Poli Iaşi a învins-o pe FC Botoşani la scor de forfait, 3-0 (2-0), duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Mihai Bordeianu a deschis scorul (13), dintr-un penalty, după ce Xhuliano Skuka a fost faultat în careu de Patricia Matricardi.

Alte ocazii mari

Albanezul a majorat diferenţa pe contraatac (20), iar guineeanul Sekou Camara, fost jucător la Botoşani, a închis tabela (73).

Ieşenii au mai ratat prin Ştefan Ştefanovici (45+1) şi Rareş Ispas (90+5).

Conform site-ului Superligii, FC Botoşani a avut o posesie superioară a mingii (68%-32%), mai multe şuturi la poartă (27-8) şi pe poartă (9-5) sau cornere (7-2).

Comparație cu Manchester City

Antrenorul gazdelor, Vasile Miriuță, a declarat după meci că posesia nu mai contează foarte mult în fotbalul de astăzi.

"S-a terminat cu posesia. Ați văzut la Manchester City. Duelurile câștigate, asta contează să câștigi un meci.

Au jucat bine, felicitări băieților. Sunt meciuri foarte puține. Trebuie să fim pragmatici. Am speculat spațiile, am plecat pe contraatac și am marcat", a declarat Vasile Miriuță, la finalul partidei cu FC Botoșani.

A fost a treia victorie pentru Poli Iaşi în play-out. FC Botoşani a ajuns la trei eşecuri la rând, după ce începuse play-out-ul cu două victorii.

În meciurile directe din sezonul regulat, Poli a câştigat cu 1-0 la Iaşi, iar scorul a fost egal la Botoşani, 1-1.

Caseta tehnică

FC Politehnica Iaşi - AFC Botoşani 3-0 (2-0), Stadion ''Emil Alexandrescu'' - Iaşi

Au marcat: Mihai Bordeianu (13 - penalty), Xhuliano Skuka (20), Sekou Camara (73).

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Cosmin Bojan (Târgu Mureş); al patrulea oficial: Mihai Laurenţiu Ene (Giurgiu)

Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Teodora Albon (Cluj-Napoca) - CCA, Dan Potocianu (Bucureşti) - LPF