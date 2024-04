Politica PNL Sibiu evidențiază succesele proiectelor finanțate din fonduri europene în județ







Administrația liberală din Sibiu, alături de președinta PNL Sibiu, Raluca Turcan, au expus o listă exhaustivă de proiecte în ceea ce privește dezvoltarea locală prin intermediul fondurilor europene.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, consideră că fondurile europene reprezintă o gură de aer pentru România. Este important, spune aceasta, să profităm în prezent de această oportunitate, deoarece fereastra de acces la aceste fonduri nu va fi mereu deschisă pentru țara noastră.

PNL Sibiu, despre importanța fondurilor europene în județ

„Fără fonduri europene Sibiu nu putea fi Capitală a Culturii. Ulterior acelui an, Sibiu a menținut nivelul de activități culturale și cu investiții importante am reușit să fim destinație turistică important, dar și o destinație culturală căutată. Consiliul Județean Sibiu are cel mai mare buget pentru cultură la această oră, comparativ cu țara”, a declarat Cîmpean.

Președinta CJ PNL Sibiu a prezentat detaliile investițiilor semnificative din județ, având un impact atât asupra locuitorilor din Sibiu, cât și asupra turiștilor și a celor care tranzitează județul din inima țării.

În ultima perioadă, s-au reabilitat 650 de kilometri de drum județean în Sibiu. De asemenea, Aeroportul Internațional Sibiu a beneficiat de cea mai mare investiție din perioada post-revoluționară, în valoare de 64 de milioane de euro, prin Programul de Infrastructură Mare.

Construcția terminalului a fost finalizată într-un an. În plus, 18 școli din județ au fost complet modernizate, și au fost construite centre sociale destinate copiilor din medii defavorizate.

Raluca Turcan laudă administrațiile liberale din țară

Președinta PNL Sibiu a subliniat că România se confruntă cu o serie de provocări semnificative, însă administrațiile liberale din întreaga țară au demonstrat rezultate remarcabile chiar și în timpul crizei, la fel ca și guvernele PNL.

„În pandemie, sistemul medical a fost asaltat, a fost o presiune fantastică. Dar pentru că ne-am mișcat bine, am reușit să achiziționăm aparatură, am creat condiții pentru digitalizarea sistemului etc. Toate au rămas.

De altfel toate soluțiile din perioada de criză ajută și acum. În educația din Sibiu am investit 100 milioane de euro. Toate vor duce la o tânără generație mai pregătită”, a spus Raluca Turcan.

Pentru președinta PNL Sibiu, toate investițiile au o misiune clară: să transforme comunitățile și să contribuie la reținerea acasă a tinerilor și a profesioniștilor talentați.