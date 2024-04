Politica Raluca Turcan: Modelul cultural Sibiu este unul căutat și în țară, și în afara țării







Ministrul Culturii și totodată președintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, a premiat principalele proiecte de dezvoltare duse la bun sfârșit de administrația liberală din Sibiu.

Liderii PNL sibieni, investiții majore în județ

La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, care a precizat că fondurile europene sunt o gură de oxigen pentru administrațiile locală indiferent că sunt conduse primari PNL sau PSD.

„Fără fonduri europene Sibiu nu putea fi Capitală a Culturii. Ulterior acelui an, Sibiu a menținut nivelul de activități culturale și cu investiții importante am reușit să fim destinație turistică important, dar și o destinație culturală căutată. Consiliul Județean Sibiu are cel mai mare buget pentru cultură la această oră, comparativ cu țara”, a declarant Cîmpean.

Președinta Consiliului Județean Sibiu a evindențiat invesițiile majore în infrastructura orașului. Investiții care au impact atât pentru turiști și pentru sibieni. În acest sens a prezentat realizările administrației în materie de reabilitare a drumurilor județene precum și modernizarea Aeroportului Internațional Sibiu.

60 de milioane de euro pentru modernizarea Aeroportului din Sibiu

Peste 60 de milioane de euro au fost alocate pentru aeroport prin Programul Infrastructură Mare. De asemenea, investiții s-au făcut și în Educație, 18 școli din județ au fost modernizate complet la care se adaugă alte centre sociale construite pentru copii din mediile defavorizate.

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat la rândul ei că administrația liberală din Sibiu reprezintă un model de bune practici în materie de conducere locală.

„Modelul cultural Sibiu este unul căutat și în țară și în afara țării. Festivalul internațional de teatru este un eveniment care atrage foarte mulți profesioniști din afară, dar și public numeros din străinătate. Am urmărit în detaliu toate mecanismele dezvoltării unei comunități. Investițiile aduc investiții. La Sibiu, avem o viziune. Investim cu ochii la planurile pe termen lung și conectați la tot ce se întâmplă în jur.”

Liderii PNL au depășit cu brio toate crizele

Raluca Turcan a mai declarat din postura de ministrul al Culturii că România trece printr-o perioadă cu multe provocări, dar administrațiile liberale din teritoriu au demonstrat că pot face față cu brio crizelor.

„În pandemie, sistemul medical a fost asaltat, a fost o presiune fantastică. Dar pentru că ne-am mișcat bine, am reușit să achiziționăm aparatură, am creat condiții pentru digitalizarea sistemului etc. Toate au rămas. De altfel toate soluțiile din perioada de criză ajută și acum. În educația din Sibiu am investit 100 mil de euro. Toate vor duce la o tânără generație mai pregătită”, a mai declarat Turcan.

În privința investițiilor din sănătate, președinta Consiliului Local Sibiu a declarat că mediicii sibieni din străinătate au sunat-o după ce au auzit de noul spital din Sibiu. Câmpean susține că modernizarea unităților spitalicești este singura modalitate de a opri exodul medicilor.

„ Aceasta este soluția să ne ținem acasă oamenii valoroși. Vă dau doar un exemplu. Noul aparat angiograf de la Spitalul județean a însemnat o investiție de 7 milioane de lei”, a adăugat Daniela Cîmpean.