Astfel, conducerea PNL a validat colaborarea cu USR PLUS şi candidaţii pentru Primăriile sectoarelor Capitalei şi a decis susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria generală.

USR PLUS va avea candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL la 3, 5 şi 6. La Sectorul 1 va candida Clotilde Armand (USR), Sectorul 2 – Radu Mihai (USR), Sectorul 3 – Adrian Moraru (PNL), Sectorul 4 – Simona Spătaru (PLUS), Sectorul 5 – Cristian Băcanu (PNL) şi Sectorul 6 – Ciprian Ciucu (PNL).

Totuși disponibilitatea „de a face cedări” a mers mult prea departe mai ales în cazul Sectorului 2.

Viceprimarul liberal de la sectorul 2, Dan Cristian Popescu, este creditat în toate sondajele cu cele mai mari șanse de a câștiga primăria la distanță mare față de ceilalți candidați.

Însă, PNL a cedat în fața neo-marxiștilor din USR PLUS, validând candidatura unui necunoscut userist, care are șanse de a-l bate pe Onțanu la fel de multe cum am eu să primesc premiul Nobel.

Partidul său l-a scos din cărți parcă la fel cum tatăl său regretatul matematician Nicolae Popescu, coautor al teoremei Popescu-Gabriel, fusese exmatriculat din Facultatea de Matematică de la Iași, în 1957, când Ion Iliescu era președinte al Asociațiilor studențești comuniste, pentru că spusese că nu e de acord cu difuzarea revistei „URSS” în România și lăudase realizările oamenilor de știință din SUA.

Dacă punem la socoteală că Dan Cristian Popescu se luptă de ani buni pentru a schimba numele Parcului Tolbuhin din Sectorul 2, numit așa pentru omagierea mareșalului sovietic Fiodor Tolbuhin, ceea ce a deranjat foarte tare ambasada rusă la București, poate că avem o explicație, deși s-ar putea să mergem nițel mai departe.

Dar să nu uităm că un car de televiziune din Rusia a zburat de la Moscova la București să documenteze subiectul. Or, rușii nu uită și nu iartă!

Iată și alte explicații pentru De Ce Nu Popescu:

A acordat protecție fostei nore a lui Virgil Măgureanu, care a făcut dezvăluiri uluitoare din protipendada serviciilor, supărând grupuri din zona subterană.

D.C. Popescu este în spatele închiderii Complexului Europa, supărând grupurile de interese Coldea (USR?)-Gheară.

Onțanu, generalul la 70 de ani dezgropat politic din cavou de gruparea Oprea, mai are chef de un mandat candidând din partea PSD.

USR Sectorul 2 a votat în Consiliul local alături de PSD de mai multe ori. Dacă coroborăm implicarea lui Matei Păun, finanțator USR, vom face legaturile de rigoare

Fratele lui D.C. Popescu, Mihai, este cetățean american cu conexiuni importante în lumea republicană și în zona de influență din Miami. Fratii Popescu, Alexandru-Kala, Mihai și Dan Cristian, fac parte din generația de luptă anti-comunistă din PNȚ-CD-ul a anilor 1990, care era pro-americani și anti-ruși.

Astea fiind zise nu-mi rămâne decât să mă rog ca PSD să nu câștige din nou toate primăriile din Capitală.