PNL cere CCR o decizie urgentă privind pensiile magistraților. Care este riscul la care se supune Curtea Constituțională

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, solicită Curții Constituţională a României (CCR), potrivit news.ro, să se pronunțe în această săptămână asupra reformei privind pensiile magistraților, după ce instanța a amânat pentru a cincea oară o decizie în acest dosar.

Andronache a transmis un mesaj prin care a subliniat că „CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraților”.

În opinia sa, o nouă tergiversare ar fi „o rușine pentru CCR și o sfidare gravă la adresa românilor”. Deputatul liberal consideră că prelungirea incertitudinii pe acest subiect sensibil riscă să afecteze serios credibilitatea instituției.

Pe 18 februarie 2026, va avea loc un nou termen de pronunțare.

Parlamentarul PNL a atras atenția asupra impactului pe care îl poate avea lipsa unei hotărâri cât mai rapidă cu privire la reforma pensiilor magistraților.

„Dacă cetățenii ajung la concluzia că CCR e o instituție nefuncțională, acest lucru va afecta încrederea generală a oamenilor în stat”, a transmis Andronache.

El a mai adăugat că judecătorii constituționali „trebuie să înțeleagă că se joacă cu legitimitatea arhitecturii instituționale a statului român”.

Presiune pe CCR a apus inclusiv Ilie Bolojan, premierul României. Acesta i-a transmis Siminei Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, o scrisoare în care a susținut că România depinde de decizia judecătorilor pentru a mai putea accesa suma de 231 de milioane de euro din PNRR.

Săptămâna trecută, CCR a stabilit un nou termen de pronunțare pentru 18 februarie 2026. Amânarea, cea de-a 5-a, a fost motivată prin necesitatea analizării unor documente suplimentare depuse la dosar de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

În documentele transmise Curții Constituționale, ICCJ cere ca instanța să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Înalta Curte susține că actuala lege privind pensiile de serviciu ar putea trata discriminatoriu magistrații în raport cu alte categorii de beneficiari și ar reduce nivelul de siguranță financiară al judecătorilor sub un prag considerat adecvat.