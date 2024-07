Sport Plecarea lui Edi Iordănescu de la Națională. Dumitru Dragomir i-a trasat destinația







Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, anticipează că Edi Iordănescu, antrenorul echipei naționale, va părăsi postul de selecționer pentru a se muta în Emiratele Arabe Unite (EAU).

Ofertă substanțială din EAU pentru Iordănescu

Contractul lui Iordănescu a expirat după participarea României la Euro 2024, iar acesta ar fi primit o ofertă financiară considerabilă din Emirate.

Dragomir afirmă că Federația Română de Fotbal (FRF) nu dispune de fondurile necesare pentru a-i oferi lui Iordănescu un salariu care să concureze cu oferta din EAU.

„Sunt convins că nu va rămâne, deoarece nu îi pot oferi banii necesari. Dacă îi dau peste 1,5 milioane de euro, ar putea rămâne. Dar sub această sumă, nu cred că va sta. Am auzit că a primit o ofertă de 2,5 milioane de euro pe an în Emirate, ceea ce înseamnă 5 milioane pentru doi ani, plus bonusuri și cadouri din partea emirilor. Are acum un nume respectat. Nu e deloc prost și are curaj. Ca antrenor, e firesc să mai greșești, pentru că nu deții adevărul absolut în meserie. Merită felicitat pentru că a dus echipa acolo unde este acum”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea „MaxProfețiile lui Mitică”.

„Rămâne dacă i se satisfac condițiile”

De fapt, problema pare să nu fie salariul său, ca selecționer, ci remunerațiile celor din echipa lui Edi Iordănescu. În cadrul emisiunii „Liga Digisport”, fostul internațional român Florin Prunea a subliniat că actualul selecționer al naționalei ar putea rămâne în funcție doar dacă cerințele sale privind remunerația echipei sale tehnice sunt satisfăcute.

„Rămâne dacă i se satisfac condițiile. Atenție aici! Nu e vorba de Edi. Este vorba de staff-ul lui. Hai să ne întoarcem puțin și să spunem adevărul. El, alături de staff-ul lui și cu acești băieți, au adus Federației 12 milioane de euro,” a declarat Florin Prunea.

Prunea a criticat dur nivelul actual de salarizare al secunzilor lui Iordănescu, considerând că este inacceptabil în contextul performanțelor obținute. „Mi se pare inadmisibil ca secunzii lui Iordănescu să fie plătiți de maniera în care sunt plătiți acum,” a adăugat el. O știm cu toții, dar nimeni nu a spus asta până acum. E o nemulțumire. De-asta nu a semnat. Mi-e greu să cred că se va rezolva. Eu din ce știu, e 95% plecat. El o singură dată a vorbit despre asta. A spus cineva apropiat că a vorbit cu familia. Eu asta știu, că 95 la sută Edi este plecat”, a spus Prunea, la începutul săptămânii.