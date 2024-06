Sport Edi Iordănescu, ofertă greu de refuzat. Ar putea părăsi naționala României







Contractul lui Edi Iordănescu cu naționala României urmează să expire după EURO 2024 și au apărut zvonuri că acesta își dorește să plece la o altă echipă. Se pare că selecționerul a primit o ofertă greu de refuzat din Arabia Saudită. Al-Ahli i-a propus un salariu de 5 milioane de euro anual, de 20 de ori mai mult decât primește de la FRF, însă antrenorul a refuzat.

Edi Iordănescu a primit o ofertă greu de refuzat

„A avut o ofertă foarte bună, pe bani foarte mulți, din Arabia Saudită. Dar voiau un răspuns rapid, iar Edi a refuzat. Voiau acum (n.r.- înainte de EURO). Îți dai seama, 5 milioane de euro. E de apreciat Edi, nu neapărat că a refuzat banii, dar vrea să meargă la acest Campionat European”, a spus Ionel Dănciulescu, la emisiunea Digi Sport Special.

Viitorul este incert

Selecționerul a spus că s-a axat foarte mult pe EURO 2024, nu pe contract. El a declarat că își dorește să rămână la naționala României, dar că rămâne de văzut ce se va întâmpla.

„Raportat la mine, nu am făcut o prioritate. Trebuie să-mi scoateți declarația asta, eu nu mi-o amintesc (n.r.- că anunță dacă rămâne la națională înainte de EURO 2024).Nu am făcut o prioritate din prelungirea contractului meu, ci din pregătirea echipei, pentru a mai scrie o filă de istorie la echipa națională. Asta nu înseamnă că nu au fost discuții între mine și FRF. Eu am livrat. Dar meritul este al echipei.

Pentru mine, în momentul de față, obiectivele sunt clare. Primul rămâne pregătirea EURO 2024. Cei din Federație știu așteptările mele și ale staff-ului. Nu este ceva clar. Eu îmi doresc să continui la echipa națională. Contează și ce se întâmplă în continuare. Eu vreau nivelul următor”, a spus Iordănescu.

Lotul României pentru EURO 2024