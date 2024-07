Rețelele sociale bubuie. Edi Iordănescu, comparat cu un celebru actor

Edi Iordănescu este selecționerul echipei naționaled de fotbal a României, cu care a produs o frumoasă surpriză la Euro 2024. Tricolorii, sub conducerea tehnicianului român au terminat pe primul loc în Grupa E și au pierdut în optimi contra Olandei.

România și-a încheiat aventura la Campionatul European pe 2 iulie după jocul pierdut cu olandezii (3-0). Fotbaliștii români au lăsat o frumoasă impresie, la fel ca și suporterii care au ocupat stadioanele germane într-un număr foarte mare.

Dincolo de evoluția echipei de fotbal și de prestația suporterilor tricolori, tehnicianul român a atras atenția internauților din toată lumea. Aceștia au fost frapați de asemănarea dintre tehnicianul Edi Iordănescu și celebrul actor american Alec Baldwin. Fotografiile celor doi, alăturate, circulă pe rețelele de socializare, iar internauții se declară uimiți de cât de bine seamănă.

O internaută, a postat imaginea tehnicianului român spunând că acesta seamănă cu un actor american al cărui nume nu și-l amintește. Ea cerut ajutorul celorlalți, pentru a-și aminti numele actorului. Iar de aici, se poate spune, a început toată povestea.

HELP!!!! Edward Iordănescu reminds me of an American actor and I can’t think of his name ….. it’s driving me insane …. Helppppppp pic.twitter.com/hKe9lplSDJ

— Laura_V_mufc (@ms_manutd) July 2, 2024