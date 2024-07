Sport Doi jucători ai Generației de Aur îl susțin pe Edi Iordănescu pentru banca naționalei: „E omul ideal”







Ilie Dumitrescu și Basarab Panduru, cunoscuți pentru carierele lor impresionante în fotbalul românesc, sunt de acord: Edi Iordănescu este omul potrivit pentru a rămâne selecționerul echipei naționale a României. După ce a reușit să califice România la un turneu final pentru prima dată în opt ani, Iordănescu este considerat ideal pentru a continua să conducă prima reprezentativă.

Va mai rămâne actualul selecționer la Națională?

În urma înfrângerii cu Olanda, scor 0-3, care a marcat sfârșitul parcursului României la Campionatul European, Edi Iordănescu a dat de înțeles că nu este foarte hotărât în privința viitorului său la echipa națională. Selecționerul a declarat că ar prefera să se concentreze pe familie după mandatul epuizant început în iarna lui 2022, conform GSP.ro.

Ilie Dumitrescu și Basarab Panduru au subliniat importanța menținerii lui Iordănescu pe bancă. „Eu îl văd omul ideal pentru echipa națională pe Edi, este omul care a scos tot din această generație”, a declarat Ilie Dumitrescu în cadrul emisiunii „Fotbal Club” de la DigiSport.

Cu Edi Iordănescu, probabil că avem o speranță

La rândul său, Basarab Panduru a declarat la Prima Sport: „Dacă mergem cu Edi Iordănescu, probabil că avem o speranță. Mi s-a părut că este un grup în care toată lumea știe ce trebuie să facă”.

Imediat după finalul partidei cu Olanda, Iordănescu a fost criptic în declarațiile privitoare la viitorul său: „Pentru mine, lucrurile sunt clare, sunt mândru de tot ce am realizat aici. Cred că această echipă națională poate crește. Am nevoie de odihnă, am dormit câte 3-4 ore în fiecare noapte. Apoi voi discuta cu Federația, dar și cu familia mea. Nu știu ce va fi, o spun cu sinceritate. În acest moment, familia mea are mai multă nevoie de mine decât echipa națională. Au fost ani cu multă muncă, sacrificii, momente foarte grele. Vom vedea ce vom decide”, a declarat selecționerul la Pro TV.