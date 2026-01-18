Plata impozitului, redusă pentru o anumită categorie de contribuabili. Până când poate fi depusă cererea

Mulți români care și-au achitat impozitele la începutul anului 2026 au observat creșteri semnificative ale sumelor, chiar și după aplicarea bonificației standard de 10% pentru plata anticipată. Totuși, pentru o parte dintre contribuabili, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța prevede o reducere mai mare.

După un început de an dificil, marcat de majorarea impozitelor pe proprietate, o parte dintre români primesc o veste favorabilă.

În timp ce mulți contribuabili au plătit sume semnificativ mai mari față de anii anteriori, există și situații în care sunt acordate facilități fiscale mari. Astfel, în 2026, anumite categorii de proprietari pot beneficia de o reducere de 60% din impozitul datorat.

Facilitatea fiscală vizează operatorii economici din domeniul turismului. Potrivit Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, firmele care dețin clădiri și terenuri utilizate pentru activități turistice pot beneficia și în 2026 de o reducere de 60% a impozitului pe clădiri și a celui aferent terenurilor.

Condiția principală este ca imobilele să fi fost folosite la prestarea de servicii turistice cel puțin șase luni în cursul anului 2025. Măsura are rol de sprijin pentru sectorul turistic, afectat de fluctuațiile economice și de creșterea costurilor operaționale.

Reducerea este acordată potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 81 din 29 februarie 2024, care aprobă schema de ajutor de minimis aplicată în municipiul Constanța. Acest tip de ajutor permite autorităților locale să acorde sprijin financiar limitat firmelor, fără notificarea Comisiei Europene, deoarece sumele nu afectează concurența pe piață.

Pentru a beneficia de reducerea de 60%, contribuabilii eligibili trebuie să depună o cerere cel târziu până la 31 martie 2026. Dosarul trebuie să conțină documentele prevăzute de legislația în vigoare, care să ateste îndeplinirea condițiilor impuse.

Cererea poate fi transmisă online, prin platforma de servicii electronice de pe site-ul instituției, prin e-mail, la adresa ag6@spit-ct.ro, prin poștă cu confirmare de primire sau depusă direct la registratura Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța ori la Agenția nr. 6.