Plahotniuc, pentru prima dată în fața judecătorilor după extrădare. Se declară nevinovat și cere audierea a 164 de martori. Video

Republica Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat în data de 2 decembrie pentru prima dată în fața completului de judecată de la Judecătoria Chișinău, la trei luni după extrădarea sa din Grecia. El este judecat în dosarul privind frauda bancară, în care este acuzat de constituirea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Dosarul vizează sume uriașe: peste 39,28 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro care, potrivit acuzării, ar fi fost obținute din mijloace sustrase de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

În fața magistraților, inculpatul a reiterat că este nevinovat și a cerut audierea tuturor martorilor propuși de apărare. Acesyta a fost adus în cătușe în fața magistraților.

Plahotniuc a intrat în sala de judecată cu un discurs pregătit în prealabil. Totuși, cererea avocaților săi ca ședința să fie transmisă live pe internet a fost respinsă de instanță.

„Onorată instanță, în primul rând sunt un om care mă declar nevinovat. Sunt aici, în fața noastră, pentru a mă apăra împotriva unor acuzații, dar, ce este important, și pentru a face lumină în frauda bancară, în procesul care deja durează mai mult de zece ani. Eu nu am venit să cer favorul pentru mine. Cer doar o șansă egală și de a-mi demonstra nevinovăția. Și a arătat adevărul prin intermediul probelor acumulate, dar și-a martorilor noi identificați și esențiali pentru a face lumină și a arăta adevărul în frauda bancară”, a declarat Plahotniuc.

La rândul său, procurorul de caz Alexandru Cernei a declarat că lista depusă de apărare este una extinsă și urmează să fie analizată de instanță.

„A fost prezentată cererea apărării privind lista probelor, care include 164 de persoane și înscrisuri în cinci volume cusute în dosar. Instanța urmează să se pronunțe, printr-o încheiere, care din acești martori sunt acceptați, în funcție de oportunitatea și utilitatea declarațiilor”, a spus procurorul.

Cernei a precizat că o parte dintre persoanele propuse ca martori figurează în alte dosare ale fraudei bancare.

„O parte din aceste persoane au calitate de inculpat în acele dosare expediate în judecată, iar alții sunt la etapa de urmărire penală, în calitate de învinuiți”, a mai adăugat Cernei.

În fața completului, Plahotniuc a afirmat că perioada petrecută în detenție i-ar fi îngreunat pregătirea apărării. El susține că nu ar fi avut acces la calculator și că putea efectua doar un singur apel pe săptămână.

Totodată, afirmă că a fost nevoit „să facă în minte calculele și corelările bancare ale dosarului”, neavând la dispoziție mijloace tehnice.

Statul ar fi alocat până acum peste 60 de mii de lei pentru cheltuielile legate de arestul lui Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Cel puțin asta dă de înțeles fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că o zi de arest costă cel puțin o mie de lei. Juristul acuză autoritățile că admit cheltuieli nejustificate, din moment ce fostul lider al PDM ar putea fi monitorizat electronic.

Totodată, Nagacevschi atenționează autoritățile de încălcarea standardelor CEDO privind regulile de detenție a unor foști demnitari.

De când a revenit în Republica Moldova, Plahotniuc a lipsit de la mai multe ședințe, invocând motive medicale sau timpul necesar analizării celor peste o sută de volume ale cauzei. Este pentru prima dată când se prezintă fizic în fața instanței după ce, recent, anunțase pe rețelele de socializare că a finalizat lectura materialelor.

Avocații au insistat anterior ca ședințele să fie publice, argumentând că dosarul ar avea „caracter politic”.

Cauza penală face parte din dosarele fraudei bancare, cunoscute sub numele de „furtul miliardului”, operațiune care a provocat o gaură de circa 12% din PIB în 2014.

Procurorii afirmă că Plahotniuc ar fi folosit banii obținuți fraudulos pentru achiziții de lux, un avion Embraer Legacy 650, zboruri charter, bunuri mobile și imobile, servicii juridice, medicale, turistice, lucrări de construcție, investiții în afaceri, organizarea de evenimente și achitarea unor datorii.

Plahotniuc neagă toate acuzațiile și afirmă că dosarul este construit pe „interpretări eronate”.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul politician riscă între 8 și 15 ani de închisoare.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia pe 25 septembrie, după mai bine de șase ani de la părăsirea Republicii Moldova. A fost preluat direct de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și escortat la Penitenciarul nr. 13, unde se află într-o celulă separată.