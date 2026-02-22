Pîslaru: Promulgarea rapidă a legii pensiilor magistraților este esențială pentru fondurile UE

Din cuprinsul articolului Dragoș Pîslaru, despre riscul unei reexaminări a legii privind pensiile magistraților

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat duminică seara că, pentru ca România să aibă vreo șansă de a accesa cele peste 200 de milioane de euro aferente jalonului privind reforma pensiilor magistraților, președintele trebuie să promulge cât mai rapid legea recent declarată constituțională, după multiple amânări ale Curții Constituționale.

„Eu nu sunt în măsură să-i dau indicații președintelui. Dar pentru a putea avea vreo șansă din categoria acelor mici șanse pe care le avem, mici pentru că n-au fost făcute niște lucruri la timp, dar dacă e să mai avem vreo șansă, ar trebui ca promulgarea să fie foarte, foarte rapidă”, a afirmat Pîslaru, la un post TV.

Ministrul a avertizat că o eventuală decizie a șefului statului de a nu promulga legea și de a o retrimite pentru reexaminare ar afecta semnificativ încercările României de a obține fondurile europene „în ceasul al 13-lea”.

„Asta nu înseamnă că dacă promulgă luni, obținem bani. Vreau să ne înțelegem foarte clar. Șansele oricum sunt foarte, foarte scăzute. Dar fără nici măcar ideea de a putea pune dovada în sistem cu promulgarea și cu Monitorul Oficial, iarăși discutăm de lucruri complet nerealiste. Adică îmi trebuie o minimă muniție ca să pot încerca o magie pe subiectul acesta”, a explicat Pîslaru.

Ministrul a mai spus că întârzierea implementării reformei pensiilor magistraților a redus semnificativ posibilitatea României de a accesa integral fondurile alocate de Uniunea Europeană și a cerut claritate și rapiditate în aplicarea legii.