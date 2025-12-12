Piesă rară de Nicolae Grigorescu, cumpărată de un colecționar cu o sumă fabuloasă. Cum arată opera de artă

O icoană realizată în tinerețe de Nicolae Grigorescu, intitulată „Maica Domnului cu Pruncul”, a fost adjudecată la Licitația de Crăciun de la Artmark pe 9 decembrie, atingând un preț record. Lucrarea a pornit de la 18.000 de euro și, în mai puțin de zece minute, a fost cumpărată de un participant din online.

Potrivit celor din domeniu, icoana are o frumusețe aparte, iar sfinții par reali.

„Este o icoană rară, prin reprezentarea necanonică a chipurilor sfinţilor. Grigorescu a pictat după model viu, astfel că sfinţii săi par reali. Această variantă a picturii i-a fost foarte dragă lui Grigorescu - a păstrat-o alături de-a lungul vieţii, fapt confirmat şi de fotografiile din sufrageria casei sale, unde ea apare expusă pe un şevalet”, spune, pentru canalul YouTube Artmark, Vlad Dumitriu, muzeograf al Muzeului Memorial Nicolae Grigorescu de la Câmpina.

Anul 2025 s-a dovedit a fi cel mai bun pentru licitațiile de artă religioasă organizate de Artmark, după 15 ani de evenimente periodice dedicate artei sacre.

Licitația din decembrie 2025 s-a clasat pe locul al doilea ca volum al vânzărilor, cu o rată de adjudecare de 71% și un total de 225.162 de euro, după ce licitația de artă religioasă din aprilie 2025 înregistrase o rată similară, dar cu un rezultat total de 327.000 de euro.

Artmark este una dintre puținele case de licitații din Europa care organizează evenimente dedicate artei sacrale.

Decembrie 2025 marchează un nou moment important pentru Nicolae Grigorescu și pentru piața locală de artă, după succesul record din decembrie 2024, când pictura „Țărăncuță odihnindu-se” a stabilit un preț național de 365.000 de euro.

Astfel, numele lui Grigorescu devine asociat atât celui mai mare preț obținut până acum pentru o icoană vândută în România, cât și celui mai important eveniment al sezonului: Licitația Artmark de Iarnă, programată pentru 16 decembrie la Palatul Cesianu-Racoviță din București și online, pe platforma Artmark Live, de la ora 17.00.

În timpul acestei sesiuni, publicul va putea descoperi un nud realizat de Grigorescu în jurul anului 1860, intitulat „La izvor”, cu un preț de pornire de 50.000 de euro, dar și o pictură extrem de rară din perioada italiană a artistului, „Costum verde de bal (Colombina în verde)”, o pânză de mari dimensiuni cu un preț de pornire de 100.000 de euro.

Toate lucrările pot fi admirate de public până la data licitației la Galeriile Artmark, cu intrare liberă, zilnic între orele 10.00 și 20.00.