Pictorul Sorin Scurtulescu va expune la New York în expoziția „Sakura: A Season of Becoming”. Când are loc evenimentul

Pictorul Sorin Scurtulescu va expune la New York, în perioada 17 aprilie - 15 mai, în expoziția „Sakura: A Season of Becoming”, de la Romanian Cultural Institute, Brâncuși Gallery.

Expoziția „Sakura: A Season of Becoming” este o expoziție de grup transnațională care explorează metaforele artistice ale înfloririi cireșului și este curatoriată de Kyoko Sato și Luisa Tuntuc. Vernisajul va avea loc pe data de 17 aprilie 2026, în intervalul 18:00-21:00.

De asemenea, va fi inclusă și o reprezentație specială de sound art susținută de Daniel Fishkin, programată la ora 19:00.

În expoziție vor expune și artiștii Daniel Fishkin (SUA), Eva Petrič (Slovenia), Georgette Sinclair (România), Junko Yoda (Japonia), Kiichiro Adachi (Japonia), Maia Stefana Oprea (România), Mariko Fujimoto (Japonia), Nicole Cohen (SUA), Paul O’Malley (Irlanda) și Sophia Chizuko (Japonia).

Concepută ca un dialog intercultural între România, Japonia și New York și prezentată de Institutul Cultural Român din New York, expoziția reunește 11 viziuni artistice distincte care reflectă și celebrează transformarea sezonieră a naturii, ilustrată prin înflorirea simbolică a cireșului.

Expoziția explorează simbolistica sakura, termen japonez care desemnează florile de cireș, considerate nu doar un element natural, ci și un fenomen cultural și social. În cultura japoneză, aceste flori simbolizează efemeritatea, renașterea și frumusețea trecătoare a vieții.

Evenimentul propune o reflecție artistică asupra relației dintre natură, memorie și identitate, prin lucrări de pictură, fotografie, instalație, video, sunet și textile.

De asemenea, expoziția evidențiază rolul schimburilor culturale internaționale, inclusiv tradiția „diplomației sakura”, prin care Japonia a oferit cireși ornamentali altor țări, ca simbol al prieteniei.

Expoziția poate fi vizitată până pe data de 15 mai 2026, de luni până joi, în intervalul orar 9:00 și 18:00.