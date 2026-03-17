Pictorul Sorin Scurtulescu va expune la New York în expoziția „Sakura: A Season of Becoming”. Când are loc evenimentul
Pictorul Sorin Scurtulescu va expune la New York, în perioada 17 aprilie - 15 mai, în expoziția „Sakura: A Season of Becoming”, de la Romanian Cultural Institute, Brâncuși Gallery.

Artiști din mai multe țări vor expune lucrări la expoziția „Sakura: A Season of Becoming”

Expoziția „Sakura: A Season of Becoming” este o expoziție de grup transnațională care explorează metaforele artistice ale înfloririi cireșului și este curatoriată de Kyoko Sato și Luisa Tuntuc. Vernisajul va avea loc pe data de 17 aprilie 2026, în intervalul 18:00-21:00.

De asemenea, va fi inclusă și o reprezentație specială de sound art susținută de Daniel Fishkin, programată la ora 19:00.

În expoziție vor expune și artiștii Daniel Fishkin (SUA), Eva Petrič (Slovenia), Georgette Sinclair (România), Junko Yoda (Japonia), Kiichiro Adachi (Japonia), Maia Stefana Oprea (România), Mariko Fujimoto (Japonia), Nicole Cohen (SUA), Paul O’Malley (Irlanda) și Sophia Chizuko (Japonia).

Horoscopul lui Dom’  Profesor,  18 martie 2026. O să trăim și o să vedem
Președintele Nicușor Dan se va întâlni joi, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Expoziția reflectă simbolistica sakura și dialogul intercultural

Concepută ca un dialog intercultural între România, Japonia și New York și prezentată de Institutul Cultural Român din New York, expoziția reunește 11 viziuni artistice distincte care reflectă și celebrează transformarea sezonieră a naturii, ilustrată prin înflorirea simbolică a cireșului.

Pictura realizată de Sorin Scurtulescu

Expoziția explorează simbolistica sakura, termen japonez care desemnează florile de cireș, considerate nu doar un element natural, ci și un fenomen cultural și social. În cultura japoneză, aceste flori simbolizează efemeritatea, renașterea și frumusețea trecătoare a vieții.

Vizitatorii au acces până pe data de 15 mai 2026

Evenimentul propune o reflecție artistică asupra relației dintre natură, memorie și identitate, prin lucrări de pictură, fotografie, instalație, video, sunet și textile.

De asemenea, expoziția evidențiază rolul schimburilor culturale internaționale, inclusiv tradiția „diplomației sakura”, prin care Japonia a oferit cireși ornamentali altor țări, ca simbol al prieteniei.

Expoziția poate fi vizitată până pe data de 15 mai 2026, de luni până joi, în intervalul orar 9:00 și 18:00.

22:02 - Cofondatorul Uber s-a mutat din California înainte ca un proiect de lege privind impozitul pe avere să îl vizeze
21:56 - Chișinăul propune o misiune internațională pentru neutralizarea influenței străine în regiunea transnistreană
21:46 - Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite
21:38 - România, prinsă între două războaie. Scenariul lui Băsescu: Nu avem o garanție în momentul de față că va fi pace
21:32 - Pictorul Sorin Scurtulescu va expune la New York în expoziția „Sakura: A Season of Becoming”. Când are loc evenimentul
21:24 - Program nou în București. Sprijin financiar pentru proprietarii care își curăță fațadele în zonele protejate

Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite
Predicție făcută de generalul Alexandru Grumaz. Noul NATO va fi fără America
Cât de mare este pericolul pentru ca România să devină o țintă pentru rachetele iraniene
