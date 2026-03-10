Peste 25.000 de produse contrafăcute, interceptate pe aeroportul Liège

Autoritățile vamale din Belgia au interceptat anul trecut peste 25.000 de produse contrafăcute pe aeroportul Liège, unul dintre cele mai importante huburi de marfă din Europa pentru comerțul electronic, potrivit Belgan News Agency.

Datele au fost comunicate marți de Serviciul Public Federal pentru Finanțe (FPS Finance), care atrage atenția asupra volumului uriaș de transporturi ce intră zilnic în Uniunea Europeană prin acest punct logistic.

Deși numărul capturilor este semnificativ, oficialii recunosc că doar o proporție foarte mică dintre transporturi este verificată fizic.

Aeroportul Liège este cel mai mare hub cargo din Belgia și un punct strategic pentru comerțul electronic global. Potrivit autorităților belgiene, aproximativ 20% dintre bunurile cumpărate online din afara Uniunii Europene ajung în spațiul comunitar prin acest aeroport. O parte importantă dintre aceste transporturi provin din China.

Pentru a monitoriza fluxul de marfă, vameșii analizează declarațiile vamale depuse pentru fiecare transport. În 2024, autoritățile vamale din Liège au procesat peste 1,3 miliarde de astfel de documente, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 3,6 milioane de declarații pe zi. În comparație, în 2023 au fost procesate mai puțin de 400 de milioane de documente.

Volumul în creștere al transporturilor pune presiune pe capacitatea de control a autorităților vamale. În prezent, doar 0,006% dintre transporturile care trec prin aeroport sunt supuse unor verificări fizice.

Șeful administrației generale a Vămilor și Accizelor din Belgia, Kristian Vanderwaeren, a declarat că nivelul actual al controalelor este insuficient, dar reflectă limitele operaționale ale instituției. „0,006% nu este suficient, dar nu putem face mai mult”, a spus acesta.

Autoritățile vamale au observat în ultimii ani o schimbare în modul în care comercianții din afara Uniunii Europene trimit mărfuri către piața europeană. Potrivit datelor furnizate de autorități, comercianții consolidează tot mai multe produse într-un singur transport.

Astfel, numărul total al coletelor este mai mic, însă fiecare colet conține un număr mai mare de produse. Această practică îngreunează activitatea inspectorilor vamali, deoarece pentru verificare trebuie deschise coletele și comparate toate produsele cu cele declarate în documente.

În urma controalelor efectuate, autoritățile au constatat că în aproximativ 30% dintre verificări descoperă nereguli. Cele mai frecvente încălcări ale legislației sunt legate de produse contrafăcute, încălcări ale normelor privind siguranța produselor și fraude comerciale, inclusiv subevaluarea bunurilor pentru reducerea taxelor vamale.

Pe lângă aceste probleme, oficialii au raportat și o creștere a capturilor de droguri în transporturile verificate.

Uniunea Europeană pregătește introducerea unei taxe pentru coletele de mică valoare care intră în spațiul comunitar din afara blocului comunitar. Măsura ar urma să intre în vigoare în luna iulie și prevede aplicarea unei taxe de trei euro pentru coletele evaluate la mai puțin de 150 de euro.

Reprezentanți ai sindicatelor și ai companiilor din sectoarele de distribuție și comerț electronic au avertizat însă că această măsură nu va fi suficientă pentru a reduce fluxul de produse nesigure sau tranzacțiile comerciale incorecte.

Autoritățile belgiene consideră că o combinație de reforme, investiții tehnologice și resurse suplimentare ar putea îmbunătăți capacitatea de control a sistemului vamal european.

Potrivit FPS Finance, „combinația dintre inovația tehnologică, personal suplimentar și reformele europene ar trebui să permită autorităților vamale și de accize să continue să controleze eficient fluxul tot mai mare de transporturi generate de comerțul electronic”.

Instituția a precizat că obiectivele principale rămân protecția consumatorilor, asigurarea unei concurențe corecte și menținerea securității pieței interne a Uniunii Europene.