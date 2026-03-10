Scumpirea petrolului lovește aviația. Acțiunile companiilor aeriene scad, iar biletele se scumpesc rapid

Acțiunile companiilor aeriene au scăzut puternic luni, în timp ce prețurile biletelor de avion au crescut rapid, după ce războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a împins temporar prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril. Evoluția a alimentat temerile privind o posibilă scădere a cererii pentru călătorii și chiar perspectiva ca numeroase aeronave să fie consemnate la sol, potrivit Reuters.

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 15%, depășind 105 dolari pe baril și atingând niveluri nemaivăzute din 2022, după ce unii mari producători au redus livrările, iar piața a fost afectată de temeri privind perturbări prelungite ale transportului maritim. La un moment dat, contractele futures pentru petrolul Brent au urcat chiar cu până la 29%, însă ulterior cotațiile au revenit sub pragul de 100 de dolari pe baril.

Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în unele cazuri de la începutul conflictului, ceea ce pune presiune pe companiile aeriene. Operatorii se confruntă deja cu spații aeriene restrânse și sunt nevoiți să ocolească zona de conflict din Orientul Mijlociu, în timp ce mii de pasageri încearcă să părăsească regiunea.

Analiștii de la Deutsche Bank au avertizat că, în lipsa unei ameliorări rapide a situației, companiile aeriene din întreaga lume ar putea fi nevoite să consemneze la sol mii de aeronave, iar operatorii cu situații financiare mai fragile ar putea chiar să își suspende activitatea.

În Asia, acțiunile companiilor aeriene au înregistrat scăderi semnificative. Titlurile Korean Air Lines au pierdut 8,6%, cele ale Air New Zealand au scăzut cu 7,8%, iar Cathay Pacific din Hong Kong a coborât cu aproximativ 5%.

În Europa, Air France‑KLM, grupul International Airlines Group – proprietarul British Airways –, precum și Wizz Air și Lufthansa au înregistrat scăderi cuprinse între 2,5% și 6% în tranzacțiile de dimineață.

În Statele Unite, acțiunile marilor companii aeriene erau în scădere cu aproximativ 1% până la 5% în tranzacțiile de după-amiază. Titlurile JetBlue Airways pierdeau 5,35%, iar cele ale American Airlines scădeau cu aproximativ 3,44%.

Creșterea costurilor se reflectă deja în tarifele pentru zboruri. Un zbor direct Seoul–Londra, operat de Korean Air pentru 11 martie, a ajuns la 4.359 de dolari, față de 564 de dolari cu o săptămână înainte, potrivit datelor Google Flights.

De asemenea, un zbor Los Angeles–Lima operat de LATAM Airlines a ajuns la 2.125 de dolari, comparativ cu 499 de dolari în aceeași perioadă.

„Problema pentru companiile aeriene este că cererea pentru călătorii ar putea scădea dacă prețurile devin prohibitive pentru turiști și dacă unele companii încep să limiteze deplasările de afaceri din cauza incertitudinilor economice”, a declarat Lorraine Tan, director de cercetare pentru acțiuni în Asia la Morningstar.

Ea a adăugat că impactul tarifelor ridicate ar putea limita cererea pentru călătorii o mare parte din anul 2026.

Combustibilul reprezintă a doua cea mai mare cheltuială pentru companiile aeriene, după costurile cu personalul, reprezentând în mod obișnuit între o cincime și un sfert din cheltuielile operaționale.

Unele mari companii aeriene din Asia și Europa folosesc strategii de acoperire a riscului de preț al petrolului, însă majoritatea operatorilor americani au renunțat la această practică în ultimele două decenii.

„Presupunem că operatorii aerieni vor reuși să transfere o parte din creșterea costurilor combustibilului în prețul biletelor, dar este greu de imaginat o extindere a marjelor de profit în acest an, dacă prețurile energiei nu scad rapid”, a declarat Tom Fitzgerald, vicepreședinte pentru cercetare în domeniul acțiunilor la TD Cowen.

Un alt exemplu este un bilet dus Newark–Quebec City pentru 11 martie operat de Air Canada, care aproape s-a triplat, ajungând la 1.499 de dolari, față de aproximativ o săptămână înainte, potrivit datelor Google Flights.

Prețurile ridicate ale combustibilului pot avea consecințe severe pentru industrie.

„Dacă petrolul crește cu 20%, combustibilul pentru avioane crește de câteva ori mai mult deoarece este și mai rar, ceea ce adaugă costuri semnificative operațiunilor, alături de presiunea asupra echipajelor, care trebuie să opereze zboruri mai lungi atunci când spațiile aeriene sunt închise”, a declarat Subhas Menon, director al Association of Asia Pacific Airlines.

Analiștii Deutsche Bank au amintit că o creștere puternică a prețului combustibilului pentru avioane în 2005, după Uraganul Katrina și Uraganul Rita, a provocat dificultăți majore în industrie, iar companiile Delta Air Lines și Northwest Airlines au intrat atunci în procedură de reorganizare sub protecția legii falimentului.

De la începutul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, până pe 9 martie, peste 40.000 de zboruri către și din Orientul Mijlociu au fost anulate, potrivit datelor companiei de analiză Cirium.

Spațiul aerian restricționat obligă companiile aeriene să ocolească zona de conflict, să transporte mai mult combustibil sau să facă escale suplimentare pentru realimentare.

În mod normal, Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways transportă aproximativ o treime dintre pasagerii care călătoresc din Europa spre Asia și peste jumătate dintre pasagerii care zboară din Europa spre Australia, Noua Zeelandă și insulele din Pacific.

De asemenea, zborurile către Irak, Siria, Liban și Iordania operate de Turkish Airlines, AJet, Pegasus Airlines și SunExpress au fost suspendate până la 13 martie, a declarat duminică ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloglu.