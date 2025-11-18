Persoanele evacuate din Plauru se pot întoarce acasa, după ce incendiul de pe navă a fost stins

Persoanele evacuate din Plauru se pot întoarce în locuințele lor, după ce pompierii le-au evacuat luni din cauza riscului de explozie de pe malul opus al Dunării. „Subliniem că măsura evacuării celor două localități (Ceatalchioi și Plauru) a fost dispusă pentru protejarea locuitorilor”, a anunțat ISU Tulcea, într-o postare pe Facebook.

Autoritățile române au anunțat că incendiul produs la nava care transporta GPL, aflată la acostare în portul Ismail, Ucraina, a fost stins și nu mai reprezintă niciun pericol pentru populație. Pe baza analizei de risc și a datelor transmise de autoritățile ucrainene, locuitorii din satul Plauru pot reveni la domiciliu. În această dimineață, locuitorii din Ceatalchioi au primit deja permisiunea de a se întoarce acasă.

„Subliniem că măsura evacuării celor două localități (Ceatalchioi și Plauru) a fost dispusă pentru protejarea locuitorilor, a persoanelor care tranzitau zona expusă riscului și pentru prevenirea unor situații de urgență generate de o eventuală agravare a contextului, risc care la acel moment era unul semnificativ”, a anunțat ISU Tulcea, într-o postare pe Facebook.

ISU Tulcea a mai adăugat: „Structurile Ministerului Afacerilor Interne mulțumesc locuitorilor pentru înțelegerea față de măsurile adoptate și pentru cooperarea cu autoritățile centrale și locale. De asemenea, ne exprimăm recunoștința față de cei care au fost nevoiți să își părăsească locuințele într-un timp foarte scurt. Înțelegem dificultatea situației prin care au trecut și apreciem faptul că au înțeles că siguranța lor este prioritară”.

Serviciile de urgență și intervenție ucrainene au acționat constant pentru limitarea efectelor negative produse la nava avariată, conform informării IGSU. Pe parcursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra navei afectate.

Astfel, pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate a fost diminuat semnificativ.

Peste 240 de persoane au fost evacuate din satele Ceatalchioi și Plauru, situate în județul Tulcea, din cauza pericolului provocat de o navă lovită de Rusia în portul ucrainean Ismail.

Ambarcațiunea avariată era încărcată cu peste 4.000 de tone de GPL și a luat foc. Autoritățile au evaluat că riscul unei explozii, ale cărei efecte ar putea ajunge și pe malul românesc al Dunării, era major.