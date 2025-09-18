Peretele unei case din Câmpina s-a prăbușit peste doi bărbați

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), peretele unei case din Câmpina, județul Prahova, s-a prăbușit joi peste doi bărbați, provocând decesul unuia și rănirea celuilalt. Reprezentanții IGSU au declarat că echipajele de salvatori au intervenit imediat pentru a elibera victimele prinse sub dărâmături..

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul s-a produs joi dimineața, când structura peretelui unei case vechi a cedat. Prima victimă, un bărbat în vârstă de 55 de ani, a fost prins parțial, până la brâu, sub dărâmături și era conștient în momentul intervenției.

„Este vorba despre două persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 30 ani şi, respectiv, 55 ani. Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conştientă, fiind extrasă deja dintre dărâmături”, au precizat aceștia

Echipele de salvatori au acționat prompt, reușind să-l extragă în scurt timp.Acesta a fost transportat la cel mai apropiat spital, unde a fost supus investigațiilor medicale și a primit îngrijiri suplimentare, după ce s-a constatat că suferise traumatisme la nivelul picioarelor.

Al doilea bărbat, în vârstă de 35 de ani, a fost complet acoperit de dărâmături, iar intervenția pentru eliberarea sa a fost mai complexă. În ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, acesta a fost declarat decedat.

„Cea de-a doua victimă, un bărbat de 35 de ani, a fost de asemenea extrasă de sub dărâmături. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, acesta a fost declarat decedat”, a precizat IGSU.

Inspectoratul a mobilizat două echipaje de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenție și comandă și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă pentru gestionarea situației.

Incidentul a avut loc joi dimineață pe bulevardul Carol I, în municipiul Câmpina.