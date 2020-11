Astfel, la 4 ani după ce s-au căsătorit, Pepe a început să dea semne că simte nevoia de alte trăiri decât cele pe care le avea alături de soţia lui Raluca. Cel puţin asta susţine cancan.ro, care a derulat timpul înapoi şi a dezvăluit că primele probleme care în cele din urmă au dus la divorţ ar fi apărut în 2016.

În vara acelui an, Pepe şi Raluca se aflau într-un cunoscut local de fiţe din Bucureşti. Veniţi împreună la acea petrecere, cei doi au plecat separat în cele din urmă. Raluca a cedat nervos din cauza faptului că Pepe socializa fără reţinere cu mai multe domnişoare interesate probabil de cariera lui… Degeaba a încercat artistul s-o împace pe cea alături de care are doi copii. Raluca a plecat vijelios de la petrecere.

Pepe n-a fost băiat cuminte

Conform sursei citate „de-a lungul timpului, cei doi au avut parte de mai multe momente tensionate”. Deşi au încercat să treacă peste ele, s-au adunat prea multe, iar Raluca n-a putut să-i mai ierte lui Pepe escapadele care tot apăreau în presa tabloidă.

Episodul de la petrecerea din 2016, în care Pepe a alergat după soția lui și a încercat să o întoarcă din drum, avea să fie doar începutul sfârşitului. Tot vara, dar în 2018, cântăreţul a fost surprins de paparazzi distrându-se singur într-unul dintre cele mai renumite cluburi de pe litoralul Mării Negre. Raluca nu a fost zărită lângă el în acea seară, iar Pepe a profitat pentru a discuta cu două tinere. Probabil tot despre cariera lui…

Acel episod a adâncit tensiunile dintre cei doi, iar dovada a venit 4 luni mai târziu, când Raluca Pastramă şi Pepe au ieşit într-un local din Capitală, la o cină romantică. N-a fost o împăcare, aşa cum sperau protagoniştii, ci „o discuție extrem de aprinsă”.

„Gesturile artistului au lăsat de înțeles că cei doi ar fi avut parte de un alt moment tensionat”, aminteşte cancan.ro despre acel moment. La plecare, Pepe a încercat s-o dreagă şi s-o facă pe Raluca să se simtă dorită. „Artistul a ținut să facă un gest mai puțin așteptat. Crezând că nimeni nu-l vede, la ieșirea din restaurant, Pepe a controlat posteriorul Ralucăi”, dezvăluie sursa citată.

Divorţ la 8 ani după ce s-au căsătorit

Pepe şi Raluca s-au căsătorit în aprilie 2012, anul în care a apărut şi primul lor copil. Fiica lor cea mare se numește Maria, iar sora ei, născută în vara aprilie 2015 se numeşte Rosa Alexandra.

Pepe nu este la primul divorţ. Înainte să se însoare cu Raluca, artistul a fost căsătorit din 2006 până în 2011 cu Oana Zăvoranu. La acea vreme a fost un divorţ cu scandal, despre care presa tabloidă a avut ce scrie mult timp. Rămâne de văzut dacă şi acum va fi la fel.

sursa: cancan.ro