Cei doi au împreună doi copii, iar de-a lungul timpului au avut o căsnicie discretă. Cântăreaţa care făcea furori în urmă cu câţiva ani s-a dedicat în exclusivitate familiei, după ce a devenit mamă de două ori. Și iată a picat ca un trăznet acest divorț.

Analia Selis vrea să își continue viața în România

„La toți cei care de atunci până acum m-ați întrebat cum e familia sau mi-ați trimis mesaje frumoase despre familia pe care o aveam aș vrea să vă spun că nu am putut să vorbesc despre acest subiect. Ca să evit întrebări despre o «posibilă împăcare», aș vrea să vă spun că în ceea ce mă privește nu există drumul înapoi. Acest an a fost un an intim, în care am avut nevoie de regăsire acasă, alături de Noa și Tiago.

La toți cei care trec printr-o despărțire aș vrea să vă spun că timpul trece și cu siguranță viața merge înainte spre mult mai bine decât a fost. Simt nevoia să precizez că nu m-am gândit nicio clipă să plec din România, nici înainte, nici atunci când m-am despărțit și nici acum.

România este o țară care mi-a dăruit și îmi dăruiește în continuare foarte mult, așa că anul aceasta, pe 1 decembrie, o voi sărbători așa cum nu am putut anul trecut”, a scris Analia Selis pe pagina sa de Facebook.

Analia Selis este originară din Argentina. Ea este absolventă a Facultății de Arte Muzicale din San Miguel și are un trecut muzical impresionant atât în ceea ce privește performantele obținute – diplomă în educația muzicală și diplomă pentru perfomanțe vocale, cât și în ceea ce privește reușitele artistice.

Pe lângă activitatea muzicală, Analia este pasionata de studiul limbilor străine (a urmat cursuri de limba germană și limba franceză în cadrul prestigioasei instituții de învățământ Harvard și a învățat limba italiana în Argentina, la Facultatea „Dante Aligheri”. Dar cea mai mare dorință a ei este aceea de a face cunoscut în toată lumea ritmul pur latino american.