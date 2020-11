Pepe și Ozana Barabancea și-au dat întâlnire la o sală de fitnes și după ce s-au echipat corespunzător, au ținut să le arate tuturor fanilor cât de bine se distrează împreună. Cei doi sunt buni amici, iar acest lucru se vede ori de câte ori se întâlnesc.

De această dată, Pepe s-a filmat împreună cu Ozana Barabancea la sală, semn că pentru el există viață și după divorțul care încheie căsnicia de opt ani cu Raluca. Cei doi artiști, Ozana Barabancea și Pepe s-au filmat și s-au fotografiat, în sală, foarte zâmbitori semn că se distrau de minune, între două serii de exerciții.

După opt ani de căsnicie, Raluca și Pepe au decis să se despartă și să-și vadă fiecare de propria viață, acesta fiind probabil, divorțul anului în showbiz-ul românesc. Pentru cei mai mulți, vestea a picat ca un trăznet, dat fiind că toată lumea credea că Pepe și Raluca formau un cuplu foarte bine sudat și greu de distrus.

Anunțul unui divorț surpriză

Se pare că nu a fost chiar așa, iar relația lor, desi a mai fost încercată de-a lungul vremii, a cedat.

„Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni”, spunea Pepe în urmă cu cteva zile.

Cei doi au anunțat că vor divorța la notariat, pe cale amiabilă, iar artistul a precizat că își dorește o relație amicală cu fosta soție, de dragul celor două fetițe pe care le au împreună.

„Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor (…) Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, a mai spus artistul.

Până la finalizarea divorțului va mai trece o perioadă de timp deoarece Raluca și Pepe au de împărțit o avere de aproape o jumătate de milion de euro.