Ozana Barabancea are mare grijă de silueta ei, mai ales de când a reușit să dea jos kilogramele în plus. La cei 50 de ani ai săi, vedeta Antena 1 merge la sala de sport și nu are nici cea mai mică problemă să își arate formele și corpul pe rețelele sociale.

De curând, aceasta a postat un videoclip pe o rețea de socializare, unde apare doar în bustieră, în timp ce își face antrenamentul. Ea a scris și un mesaj care însoțește videoclipul: „Ne-am reapucat de sport. Era și cazul”.

Vedeta a încercat nenumărate modalități în trecut pentru a slăbi, ba chiar a ținut și câteva diete destul de drastice, dar fără rezultat. După ce a apelat la bisturiu, diferența este uriașă, iar Ozana pare mai sigură pe ea ca niciodată și arată așa cum și-a dorit dintotdeauna. Dar, nici acum, după ce a ajuns la greutatea de 60 de kilograme, după ce a dat jos tot atâtea, soprana nu se culcă pe o ureche. Ea nu renunță la diete, regim și mai ales la sport.

„E bine să nu fim grași. Când eram grasă nu-mi doream nici să aud de sport, dar nici de nutriționist. Refuzam categoric și ziceam cine mă place mă place așa cum sunt. Asta e o tâmpenie. Dacă văd pozele de acum un an sau doi, mă întreb „Doamne, cum am putut?”, declara Ozana, acum câteva luni.

