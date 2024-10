Economie Pe urmele strămoșilor. Zestal, afacerea inspirată de ie







Ia este un simbol reprezentativ al României și face parte din patrimoniul nostru cultural. Chiar are o zi specială dedicată, pe 24 iunie, pentru a fi celebrată. Totuși, o singură zi nu este de ajuns pentru a onora acest costum popular. Iar Iulia Ghenea și Emilia Hoțescu-Tudoran, prin brandul lor, Zestal, ne oferă oportunitatea de a admira frumusețea acestor veșminte în viața de zi cu zi. Cele două antreprenoare au reușit să îmbine tradiționalul și modernul.

Nu există date exacte care să confirme când a apărut ia, dar articolul vestimentar este mai vechi decât ne-am gândi. Se știe că elementele acesteia provin din Cultura Cucuteni, cea mai veche civilizație din Europa, care datează din perioada 5.800 - 3.200 înaintea erei noastre. Numele său vine de la satul omonim din apropierea Iașiului. Civilizația a fost localizată în Moldova, nord-estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și Basarabiei. Unul dintre elementele pentru care Cultura Cucuteni este renumită este activitatea meșteșugărească, cum ar fi țesutul și olăritul. Meșteșugurile s-au păstrat și dezvoltat de-a lungul timpului, fiind transmise din generație în generație.

O colaborare de lungă durată

Iulia și Emilia au crescut împreună. Ambele sunt din Oltenia și au absolvit Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, secția Modă. Cel mai mult s-au apropiat în ultimul an de liceu, atunci când ambele au luat parte la selecția participanților pentru Olimpiada Națională de Desen, de la Bacău. Competiție unde Iulia a și câștigat premiul doi.

Au lucrat intens amândouă pe toată perioada pregătirilor, iar acela a fost momentul în care s-a format o legătură mai puternică. A urmat un pas important din viața amândurora care le-a apropiat – înscrierea la facultate. Și aici au mers tot împreună la admitere. Au avut două opțiuni: Facultatea de Arte Decorative din Timișoara și Universitatea Națională de Arte și Design din București. Cele două prietene au optat pentru Capitală.

Studii în domeniul modei

Pe perioada cursurilor, cele două au deprins o serie de cunoștințe esențiale în profesia lor de azi. Precum bazele pentru construcția tiparului și dezvoltarea de tipar în funcție de volumetria pe care o schițează în colecțiile lor.

„De asemenea, am învățat și cum se construiește o colecție de modă. Cum să urmărim tendințele și cum să ne depășim anumite bariere din perspectivă creativă. Am finalizat cu brio licența, printr-o prezentare de modă în care am expus câte o colecție fiecare”, au povestit cele două într-un interviu pentru infofinanciar.ro

După ce și-au finalizat studiile au început să lucreze într-un atelier nou înființat. Dar, de asemenea, și-au luat și un an liber înainte de a aplica pentru master. Perioadă în care și-au extins cunoștințele despre modă, dar și despre cum să pună bazele propriei afaceri.

Un moment cheie

Se poate spune că un moment-cheie în parcursul celor două a cel în care s-au înscris la master, la secția „Strategii de modă și costum”. Iar ambele au intrat pe același proiect, fiind prima dată când s-a întâmplat acest lucru. Iulia și Emilia au realizat o colecție comună, formată din 14 outfit-uri. Iar tematica și sursa de inspirație au fost reprezentate de „costumul tradițional românesc, accesoriile aferente costumului, dar și volumele prezente la fuste și mâneci”, așa cum au precizat tinerele.

„Putem spune că acest proiect a fost începutul transformării visului nostru în realitate. Cu această colecție am câștigat câteva concursuri de modă, printre care premiul 1 la Festivalul Studențesc de Modă Be Creative din Sibiu, unde am primit o sumă simbolică. A urmat participarea la Bucharest Fashion Week, unde am câștigat tot premiul 1, care a constat în mașini de cusut casnice. Iar ultimul concurs la care am aplicat dintr-o întâmplare a fost Fashion Fanatic, organizat de FAN Courier. Această competiție ne-a deschis orizontul, deoarece premiul 1 a constat într-o ședință foto cu o echipă profesionistă care ne-a oferit tot sprijinul necesar”, au mai relatat antreprenoarele.

Începuturile Zestal

De la câștigarea premiilor până la a pune bazele propriului brand nu a mai fost decât un pas. Prima colecție a celor două a defilat pe podium în 2014, în urmă cu 10 ani. Totuși, până în 2018, cele două au lucrat împreună numai pentru alte case de modă din București. Au luat decizia, mai apoi, să se dedice în totalitate pasiunii lor, pentru care au lucrat până atunci numai în timpul liber, seara sau în weekenduri.

Așa a luat naștere afacerea lor. Au închiriat un spațiu în care să își expună pe manechine și standere cele trei colecții ale lor. Apoi, au mai închiriat și un atelier numai pentru ele. Treptat, afacerea a crescut, iar „puterile” lor au început să fie depășite de cerere. Astfel că, au decis să își extindă echipa. În acest moment, la articolele Zestal lucrează ele, trei croitorese și două brodeze.

Schimbarea identității

Potrivit celor două, avansul a fost unul natural. Inițial, afacerea s-a numit IE Clothing, însă au decis să schimbe acest nume cu unul internațional pentru produsele lor. Așa au ajuns la Zestal, pe care l-au înregistrat la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

„Termenul «Zestal» își are originea în cuvântul «zest», care semnifică înveliș sau coajă. La fel ca o a doua piele, hainele ne reflectă personalitatea și starea de spirit. Misiunea noastră este de a crea piese vestimentare și accesorii unice, relevante pentru o audiență contemporană, dar capabile să treacă testul timpului și să devină iconice. Fiecare piesă este realizată cu atenție la detalii și are o personalitate distinctă”, au explicat Iulia și Emilia.

Un progres organic

Afacerea a avansat de la an la an. Dacă în 2018, Zestal a avut o cifră de afaceri de 127.000 lei, anul 2023 a fost încheiat cu o cifră de afaceri de 725.000 de lei. Au plecat la drum pe cont propriu și au aplicat pentru proiectul Start Up Nation. Au obținut 40.000 de euro, „un ajutor realmente util”. Mai apoi, toate câștigurile au fost reinvestite pentru ca business-ul să se poată dezvolta în ceea ce este azi.

Atunci când vine vorba despre produsele comercializate, este important de subliniat un detaliu. Faptul că tot ce ține de accesorizare este lucrat manual – perle, mărgele, paiete, ștrasuri, structuri – pentru a oferi o durată de viață mai mare produsului, dar și pentru estetica acestuia.

„De aceea, prețurile variază în funcție de complexitatea produsului. Prețul mediu pentru o bluză reinterpretată este undeva la 2.500-2.800 lei, iar pentru un accesoriu precum o fotă, un brâu, o diademă sau un guler este de 1.600 lei”, au mai informat antreprenoarele.

Provocări și atuuri

Ca în orice business, provocările sunt la tot pasul. Cele mai mari impedimente pentru fondatoarele Zestal sunt lipsa de personal calificat, dar și stocurile limitate de țesături și lipsa continuității lor.

„Aceasta din urmă este o provocare constantă, deoarece ne dorim mereu țesături speciale pentru produsele noastre și achiziționăm doar materiale calitative care atrag atenția”, au mai spus ele.

Reușesc să treacă peste acest hop însă datorită încrederii pe care clienții o au în ele. În acest fel, pot găsi soluții pentru înlocuirea și realizarea produselor din țesături similare. Iar în acest fel „produsele devin custom, unicat”.

Un aport important în buna dezvoltare a afacerii îl aduce și o serie de valori pe care cele două le-au identificat în urmă cu zece ani și de la care nu s-au abătut:

„1. Dialogul liber între noi și client: punem nevoia lui pe primul loc și venim cu soluții creative, astfel încât fiecare dintre cei care ajung la noi să se bucure de o experiență inedită.

Măiestria și răbdarea cu care sunt realizate manual toate aplicațiile reprezentative brandului Zestal. Respectul pentru tradiții: Trecutul ne inspiră, dar ne și responsabilizează”, au explicat Iulia și Emilia.

Mesajul Zestal

Costumul popular reprezintă pentru cele două fondatoare „zestrea” primită de la strămoși. Au crescut în Oltenia, iar tradițiile nu au lipsit din viața lor, pentru că erau o parte importantă a traiului de zi cu zi. Bunicile sunt cele care le-au „insuflat dragostea pentru meșteșugurile vechi. Am învățat să împletim, să toarcem lâna și să țesem covoare, deci am moștenit pasiunea pentru migală și lucru bine făcut”.

Acum, prin propriul brand, ele vor să le amintească generațiilor viitoare că ia este, poate, cel mai important și de preț element din costumul tradițional românesc. În plus, vor să mai accentueze și că „este demn de a fi purtat în orice moment al zilei, la evenimente speciale sau chiar pe covorul roșu”.

„Noi am abordat această temă prin reinterpretarea modernă a unor piese pline de istorie și migală, din dorința de a fi mai ușor de integrat într-un outfit, purtate cu produse basic pe care oricine le are în garderobă”, au mai declarat Iulia și Emilia.

În acest fel, Zestal ne oferă posibilitatea de a ne aduce aminte în orice moment de istoria noastră, de tradițiile pe care le avem, dar și de a purta cu mândrie o „bucățică” de artă.