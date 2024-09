Monden Recorduri la Premiile Emmy 2024. Lista câștigătorilor







Victorii record la Premiile Emmy 2024. Duminică, 16 septembrie, epopeea istorică „Shogun” a fost onorată cu premiul pentru cea mai bună dramă la cea de-a 76-a ediție a premiilor Emmy, stabilind un nou record cu un total impresionant de 18 trofee. În același timp, „Hacks” a fost distinsă cu premiul pentru cea mai bună comedie, conform relatărilor Reuters.

Victorii record la Premiile Emmy 2024

Duminică noapte, „Shogun” a stabilit un nou record la Creative Arts Emmy, obținând 14 premii și depășind performanța anterioară a miniseriei HBO „John Adams”, care în 2008 câștigase 13 trofee. Gala de duminică a adus recunoaștere extinsă pentru „Shogun”, inclusiv la categoriile de cea mai bună dramă și actor principal, Hiroyuki Sanada. De asemenea, Anna Sawai a făcut istorie ca prima actriță de origine asiatică care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță principală.

În ceea ce privește comedia, „The Bear”, disponibil în România și pe Disney+, a câștigat trei dintre cele patru premii Emmy pentru interpretare, fiind singura excepție trofeul obținut de Jean Smart pentru rolul său de comedie în „Hacks”. Aceasta a marcat al treilea premiu Emmy pentru Smart în categoria sa, subliniind impactul și aprecierea continuă a prestației sale în industrie.

Miniseria „Baby Reindeer” a reușit să adune recunoaștere semnificativă, câștigând premiul pentru miniserie TV. Richard Gadd, creatorul seriei, a fost distins cu premii pentru actorie în rol principal și scenariu, iar Jessica Gunning a fost recunoscută ca cea mai bună actriță în rol secundar, evidențiind succesul critic al producției.

Premiile Emmy, două gale într-un an

Evenimentul de duminică a venit la doar opt luni după ultima ediție a premiilor Emmy, desfășurată în ianuarie 2024 din cauza grevelor care au afectat industria de divertisment de la Hollywood. Ceremonia planificată inițial pentru 18 septembrie a fost amânată din cauza acestor perturbări, marcând o schimbare semnificativă în calendarul anual al premiilor.

În urma amânării, câștigătorii premiilor Emmy 2023 au fost anunțați mai târziu decât în mod obișnuit.

Lista câștigătorilor

Cea mai bună actriță principală într-un serial dramă

CÂȘTIGĂTOR: Anna Sawai, „Shōgun”

Nominalizați:

Jennifer Aniston, „The Morning Show”

Carrie Coon, „Epoca de aur”

Maya Erskine, „Dl. și doamna Smith”

Imelda Staunton, „Coroana”

Reese Witherspoon, „Spectacolul de dimineață”

Cel mai bun actor principal într-un serial dramă

CÂȘTIGĂTOR: Hiroyuki Sanada, „Shōgun”

Nominalizați:

Idris Elba, „Hick”

Donald Glover, „Dl. și doamna Smith”

Walton Goggins, „Fallout”

Gary Oldman, „Slow Horses”

Dominic West, „Coroana”

Categoria: Cea mai bună miniserie

CÂȘTIGĂTOR: „Baby Reindeer”

Nominalizate:

„Fargo”

„Lecții de chimie”

„Ripley”

„True Detective: Night Country”

Cea mai bună actriță într-o miniserie

CÂȘTIGĂTOR: Jodie Foster, „True Detective: Night Country”

Nominalizate:

Brie Larson, „Lecții de chimie”

Templul Juno, „Fargo”

Sofia Vergara, „Griselda”

Naomi Watts, „Feud: Capote vs. Swans”

Cel mai bun actor într-o miniserie

CÂȘTIGĂTOR: Richard Gadd, „Baby Reindeer”

Nominalizați:

Matt Bomer, „Colegii de călătorie”

Jon Hamm, „Fargo”

Tom Hollander, „Feud: Capote vs. Swans”

Andrew Scott, „Ripley”

Cea mai bună regie pentru o dramă

CÂȘTIGĂTOR: Frederick EO Toye, „Shо̄gun”

Nominalizați:

Stephen Daldry, „Coroana”

Mimi Leder, „Spectacolul de dimineață”

Hiro Murai, „Dl. și doamna Smith” „Prima întâlnire”

Saul Metzstein, „Caii lenți”

Salli Richardson-Whitfield, „“Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty””

Cea mai bună regie pentru un serial de comedie

CÂȘTIGĂTOR: Christopher Storer, „Ursul”

Randall Einhorn, „Abbott Elementary”

Ramy Youssef, „Ursul”

Guy Ritchie, „Domnii”

Lucia Aniello, „Hacks”

Mary Lou Belli, „The Ms. Pat Show”

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie

CÂȘTIGĂTOR: Richard Gadd, „Baby Reindeer”

Charlie Brooker, „Oglinda neagră”

Noah Hawley, „Fargo”

Ron Nyswaner, „Colegii de călătorie”

Steven Zaillian, „Ripley”

Issa López, „True Detective: Night Country”

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramă

CÂȘTIGĂTOR: Will Smith, „Slow Horses”

Peter Morgan și Meriel Sheibani-Clare, „Coroana”

Graham Wagner și Geneva Robertson-Dworet, „Fallout”

Francesca Sloane și Donald Glover, „Dl. și doamna Smith”

Rachel Kondo, Justin Marks, „Shogun”

Rachel Kondo, Caillin Puente, „Shogun”

Actor în rol secundar într-o miniserie

CÂȘTIGĂTOR: Lamorne Morris, „Fargo”

Jonathan Bailey, „Colegii de călătorie”

Robert Downey Jr., “The Sympathizer”

Tom Goodman-Hill, „Baby Reindeer”

John Hawkes, „True Detective: Night Country”

Lewis Pullman, „Lecții de chimie”

Treat Williams, „Feud: Capote vs. The Swans”

Cel mai bun scenariu pentru un serial variety

CÂȘTIGĂTOR: „Last Week Tonight With John Oliver”

„Saturday Night Live”

Actriță în rol secundar într-o miniserie

CÂȘTIGĂTOR: Jessica Gunning, „Baby Reindeer”

Dakota Fanning, „Ripley”

Lily Gladstone, „Sub pod”

Aja Naomi King, „Lecții de chimie”

Diane Lane, „Feud: Capote vs. The Swans”

Nava Mau, “Baby Reindeer”

Kali Reis, „True Detective: Night Country”

Cea mai bună actriță principală într-un serial de comedie

CÂȘTIGĂTOR: Jean Smart, „Hacks”

Quinta Brunson, „Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, „Ursul”

Selena Gomez, „Numai crime în clădire”

Maya Rudolph, „Loot”

Kristen Wiig, „Palm Royale”

Actriță în rol secundar într-un serial dramă

CÂȘTIGĂTOR: Elizabeth Debicki, „The Crown”

Christine Baranski, „Epoca de aur”

Nicole Beharie, „Spectacolul de dimineață”

Greta Lee, „The Morning Show”

Lesley Manville, „Coroana”

Karen Pittman, „The Morning Show”

Holland Taylor, „The Morning Show”

Actriță în rol secundar într-un serial de comedie

CÂȘTIGĂTOR: Liza Colón-Zayas, „Ursul”

Carol Burnett, „Palm Royale”

Hannah Einbinder, „Hacks”

Janelle James, „Abbott Elementary”

Sheryl Lee Ralph, „Abbott Elementary”

Meryl Streep, „Numai crime în clădire”

Cel mai bun actor principal într-un serial de comedie

CÂȘTIGĂTOR: Jeremy Allen White, „Ursul”

Matt Berry, „Ce facem în umbră”

Larry David, “Curb Your Enthusiasm”

Steve Martin, „Numai crime în clădire”

Martin Short, „Numai crime în clădire”

D’Pharaoh Woon-A-Tai, „Câinii de rezervare”

Actor în rol secundar într-un serial dramă

CÂȘTIGĂTOR: Billy Crudup, „The Morning Show”

Tadanobu Asano, „Shogun”

Mark Duplass, „Spectacolul de dimineață”

Jon Hamm, „Spectacolul de dimineață”

Takehiro Hira, „Shogun”

Jack Lowden, „Slow Horses”

Jonathan Pryce, „Coroana”

Actor în rol secundar într-un serial de comedie

CÂȘTIGĂTOR: Ebon Moss-Bachrach, „Ursul”

Lionel Boyce, „Ursul”

Paul W. Downs, „Hacks”

Paul Rudd, „Numai crime în clădire”

Tyler James Williams, „Abbott Elementary”

Bowen Yang, „Saturday Night Live”