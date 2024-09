Monden Premiile Emmy 2024. Lista nominalizărilor la principalele categorii







Premiile Emmy 2024. Gala de decernare a premiilor Emmy va avea loc duminică. Trofeele celei de-a 76-a ediţii a premiilor Emmy urmează să fie decernate la Los Angeles.

La categoria „Cel mai bun serial dramatic” au fost nominalizate: "The Crown", "Fallout", "The Gilded Age", "The Morning Show", "Mr. & Mrs. Smith", "Shogun", "Slow Horses", "3 Body Problem". Cel mai bun serial de comedie: "Abbott Elementary", "The Bear", "Curb Your Enthusiasm", "Hacks", "Only Murders in the Building", "Palm Royale", "Reservation Dogs", "What We Do in the Shadows". Cea mai bună miniserie TV sau antologie: "Baby Reindeer", "Fargo", "Lessons in Chemistry", "Ripley", "True Detective: Night Country".

Ce actori sunt nominalizați la premiile Emmy 2024

La categoria „Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic” sunt nominalizați: Idris Elba ("Hijack"), Donald Glover ("Mr. & Mrs. Smith"), Walton Goggins ("Fallout"), Gary Oldman ("Slow Horses"), Hiroyuki Sanada ("Shogun"), Dominic West ("The Crown").

La categoria „Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic” sunt nomizalizate: Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Carrie Coon ("The Gilded Age"), Maya Erskine ("Mr. and Mrs. Smith"), Anna Sawai ("Shogun"), Imelda Staunton ("The Crown"), Reese Witherspoon ("The Morning Show").

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie: Matt Berry ("What We Do in the Shadows"), Larry David ("Curb Your Enthusiasm"), Steve Martin, "Only Murders in the Building"), Martin Short ("Only Murders in the Building"), Jeremy Allen White ("The Bear"), D'Pharaoh Woon-A-Tai ("Reservation Dogs").

Ce alți actori au șanse să câștige premiile Emmy 2024

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie: Quinta Brunson ("Abbott Elementary"), Ayo Edebiri ("The Bear), Selena Gomez ("Only Murders in the Building"), Maya Rudolph ("Loot"), Jean Smart ("Hacks"), Kristen Wiig ("Palm Royale")

Cel mai bun actor într-o miniserie sau antologie: Matt Bomer ("Fellow Travelers"), Richard Gadd ("Baby Reindeer"), Jon Hamm ("Fargo"), Tom Hollander ("Feud: Capote vs. the Swans"), Andrew Scott ("Ripley").

Cea mai bună actriţă într-o miniserie sau antologie: Jodie Foster ("True Detective: Night Country"), Brie Larson ("Lessons in Chemistry"), Juno Temple ("Fargo"), Sofia Vergara ("Griselda"), Naomi Watts ("Feud: Capote vs. the Swans").

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic: Tadanobu Asano ("Shogun"), Billy Crudup ("The Morning Show"), Mark Duplass ("The Morning Show"), Jon Hamm ("The Morning Show"), Takehiro Hira ("Shogun"), Jack Lowden ("Slow Horses"), Jonathan Pryce ("The Crown").

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic: Christine Baranski ("The Gilded Age"), Nicole Beharie ("The Morning Show"), Elizabeth Debicki ("The Crown"), Greta Lee ("The Morning Show"), Lesley Manville ("The Crown"), Karen Pittman ("The Morning Show"), Holland Taylor ("The Morning Show").

Cei mai buni actori în rol secundar

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie: Lionel Boyce ("The Bear"), Paul W. Downs ("Hacks"), Ebon Moss-Bachrach ("The Bear"), Paul Rudd ("Only Murders In The Building"), Tyler James Williams ("Abbott Elementary"), Bowen Yang ("Saturday Night Live").

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie: Carol Burnett ("Palm Royale"), Liza Colón-Zayas ("The Bear"), Hannah Einbinder ("Hacks"), Janelle James ("Abbott Elementary"), Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary"), Meryl Streep ("Only Murders In The Building").

În topul nominalizărilor la cea de-a 76-a ediţie a premiilor Emmy conduce serialul "Shogun" (25 de nominalizări), urmat de "The Bear" (23), "Only Murders in the Building" (21) şi "True Detective: Night Country" (19), "The Crown" (18) şi "Saturday Night Live" (17).