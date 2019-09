Jodie Comer a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic, graţie interpretării sale din producţia TV „Killing Eve”, la cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP.

La această categorie au concurat actriţele Emilia Clarke („Game of Thrones”), Robin Wright („House of Cards”), Viola Davis („How To Get Away With Murder”), Sandra Oh („Killing Eve”), Jodie Comer („Killing Eve”), Laura Linney („Ozark”) şi Mandy Moore („This Is Us”).

În 2018, acest trofeu a fost câştigat de actriţa britanică Claire Foy, protagonista serialului „The Crown”.

În serialul „Killing Eve”, o producţie thriller de mare succes, Jodie Comer, în vârstă de 26 de ani, interpretează rolul asasinei fără scrupule Oksana Astankova (Villanelle). Serialul a fost marele câştigător, cu trei premii, la ediţia de anul acesta a BAFTA TV Awards, care recompensează cele mai bune producţii de televiziune din Marea Britanie.

Acesta este primul premiu Primetime Emmy din palmaresul actriţei britanice Jodie Comer.

Billy Porter a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor distribuit în rolul principal dintr-un serial dramatic, graţie evoluţiei sale din producţia de televiziune „Pose”, informează AFP.

Acesta este primul premiu acordat lui Billy Porter de Academy of Television Arts & Sciences. El este totodată primul actor homosexual de culoare premiat la această categorie, potrivit The Huffington Post.

Acţiunea din „Pose” se desfăşoară în perioada anilor 1980 şi prezintă viaţa şi societatea din New York pe mai multe planuri, dezvoltarea universului luxos din metropola americană, viaţa socială a oraşului şi lumea fascinantă a „culturii balurilor” („ball culture”) din cadrul comunităţii LGBT.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Bob Odenkirk („Better Call Saul”), Kit Harington („Game of Thrones”), Jason Bateman („Ozark”), Billy Porter („Pose”), Sterling K. Brown („This Is Us”) şi Milo Ventimiglia („This Is Us”).

În 2018, acest premiu a revenit actorului Matthew Rhys, protagonistul serialului „The Americans”.

„Game of Thrones” („Urzeala Tronurilor”) şi-a confirmat statutul de mare favorit la cea de-a 71-a ediţie a premiilor Emmy cu o săptămână în urmă, după ce a obţinut zece trofee la Creative Arts Emmy Awards, o gală dedicată categoriilor tehnice şi care precede premiile Primetime Emmy – considerate un echivalent al premiilor Oscar din cinematografie. Printre cele zece distincţii acordate anul acesta popularului serial al HBO la gala Creative Arts Emmy Awards au figurat cea pentru „cea mai bună compoziţie muzicală pentru un serial” şi „cel mai bun casting al unui serial dramatic”.

La această categorie au fost nominalizate serialele „Better Call Saul”, „Bodyguard”, „Game of Thrones”, „Killing Eve”, „Ozark”, „Pose”, „Succession” şi „This Is Us”.

În 2018, la această categorie s-a impus serialul „Game of Thrones”. „Game of Thrones” este cel mai premiat serial din istoria galelor Emmy.

Superproducţia postului HBO, adaptare a romanelor scrise de George R.R. Martin, a fost favorită în acest an, cu 32 de nominalizări la premiile Emmy, cele mai multe nominalizări primite de un serial într-un singur an.

Comedie

„Fleabag” a fost desemnat cel mai bun serial de comedie la cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP şi Reuters.

La categoria „cel mai bun serial de comedie” au fost nominalizate producţiile „Barry”, „Fleabag”, „Russian Doll”, „Schitt’s Creek”, „The Good Place”, „The Marvelous Mrs. Maisel” şi „Veep”

În 2018, la această categorie s-a impus serialul „The Marvelous Mrs. Maisel”.

„Fleabag” este un serial de comedie adaptat după o piesă de teatru despre o tânără care se luptă să facă faţă vieţii în Londra, dar şi unei tragedii recente.

Serialul este creat de Phoebe Waller-Bridge, care deţine totodată rolul principal.

Phoebe Waller-Bridge a fost desemnată cea mai bună actriţă distribuită în rolul principal dintr-un serial de comedie, datorită interpretării sale din această producţie de televiziune, la gala premiilor Primetime Emmy 2019. Waller-Bridge a fost recompensată totodată de Academy of Television Arts & Sciences la categoria cel mai bun scenariu al unui serial de comedie, pentru „Fleabag”.

Bill Hader a primit duminică seară, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie, pentru al doilea an consecutiv, graţie interpretării sale din producţia TV „Barry”, informează site-ul oficial al evenimentului.

În „Barry”, Bill Hader interpretează rolul unui asasin din Ohio care se mută în Los Angeles pentru a ucide la comandă şi ajunge să fie prins în complicatul univers artistic din acest oraş.

La această categorie au concurat actorii Bill Hader („Barry”), Don Cheadle („Black Monday”), Anthony Anderson („black-ish”), Eugene Levy („Schitt’s Creek”), Ted Danson („The Good Place”) şi Michael Douglas („The Kominsky Method”).

Bill Hader a câştigat anterior premiul Emmy pentru cel mai bun serial de animaţie datorită contribuţiei sale la „South Park”.

Phoebe Waller-Bridge a fost desemnată cea mai bună actriţă distribuită în rolul principal dintr-un serial de comedie, datorită interpretării sale din producţia TV „Fleabag”, la gala premiilor Primetime Emmy 2019, organizată duminică seară la Los Angeles, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

Acesta este primul premiu Emmy obţinut de Phoebe Waller-Bridge pentru performanţele sale actoriceşti şi al doilea în total, după ce a fost recompensată totodată de Academy of Television Arts & Sciences la categoria cel mai bun scenariu al unui serial de comedie, pentru aceeaşi producţie de televiziune.

La această categorie au concurat actriţele Christina Applegate („Dead To Me”), Phoebe Waller-Bridge („Fleabag”), Natasha Lyonne („Russian Doll”), Catherine O’Hara („Schitt’s Creek”), Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel”) şi Julia Louis-Dreyfus („Veep”).

În 2018, acest trofeu a fost câştigat de Rachel Brosnahan, protagonista serialului „The Marvelous Mrs. Maisel”.

„Fleabag” este un serial de comedie adaptat după o piesă de teatru despre o tânără care se luptă să facă faţă vieţii în Londra, dar şi unei tragedii recente.

„Fleabag” a fost desemnat cel mai bun serial de comedie la cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP şi Reuters.

Lista premiilor:

Cel mai bun serial dramatic – „Game of Thrones”

Cel mai bun serial de comedie – „Fleabag”

Cea mai bună miniserie TV – „Chernobyl”

Cel mai bun lungmetraj de televiziune – „Bandersnatch” („Black Mirror”)

Cel mai bun serial cu scenete de varietăţi – „Saturday Night Live”

Cel mai bun talk-show – „Last Week Tonight With John Oliver”

Cel mai bun program-competiţie de tip reality-show – „Ru Paul’s Drag Race”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie – Bill Hader („Barry”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie – Phoebe Waller-Bridge („Fleabag”)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic – Billy Porter („Pose”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic – Jodie Comer („Killing Eve”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie – Tony Shalhoub („The Marvelous Mrs. Maisel”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie – Alex Borstein („The Marvelous Mrs. Maisel”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic – Peter Dinklage („Game of Thrones”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic – Julia Garner („Ozark”)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Jharrel Jerome („When They See Us”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Michelle Williams („Fosse/Verdon”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Ben Whishaw („A Very English Scandal”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Patricia Arquette („The Act”)

Cea mai bună regie a unui serial de comedie – Harry Bradbeer („Fleabag”)

Cea mai bună regie a unui serial dramatic – Jason Bateman („Ozark”)

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Johan Renck („Chernobyl”)

Cea mai bună regie a unui serial de varietăţi – Don Roy King („Saturday Night Live”)

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic – Jesse Armstrong („Succession”)

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie – Phoebe Waller-Bridge („Fleabag”)

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Craig Mazin („Chernobyl”)

Cel mai bun scenariu pentru un show de varietăţi – („Last Week Tonight with John Oliver”).

