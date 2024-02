Cel mai urmărit serial de pe Netflix. Este pe primul loc în majoritatea țărilor

Serialul „Alexander: The Making of a God” are doar 6 episoade, dar se bucură de un succes formidabil pe Netflix.Trendingul de pe Netflix variază în funcție de peliculele care sunt încărcate pe platforma de streaming și de preferințele utilizatorilor. Mulți românii deja au terminat de vizionat celebra producție.

„Alexander: The Making of a God”, în top

„Alexander: The Making of a God” este un serial de tip documentar care înfățișează o perspectivă a vieții lui Alexandru cel Mare. Deși sunt doar 6 episoade încărcate pe platforma de streaming, abonații au fost captivați de povestea istoriclui. În cele 6 episoade este reliefată și obsesia istoricului de a-l înfrunta pe regele Darius cel Mare. A fost al treilea împărat persan, care a avut un rol important în reclădirea Templului de la Ierusalim.

Serialul a fost realizată de Tailfeather Productions, alături de Lion TV. Premiera lui a fost pe 31 ianuarie 2024 și, într-un timp scurt, a ajuns în topul preferințelor utilizatorilor platformei Netflix. A ocupat locul 2 în topul preferințelor, la data de 7 februarie 2024.

În februarie, au apărut și alte seriale pe Netflix, printre care și „Ashes” (9 februarie), „One Day” (serial, 8 februarie), „A Killer Paradox” (serial, 9 februarie), „Alpha Males” (sezon 2, 9 februarie 2024).

Documentare și filme pentru copii în februarie

Netflix a pregătit și documentare și filme pentru copii:

„Orion and the Dark” apare din 2 februarie (peliculă pentru copii și familie)

„Love, Stalker, Killer” apare din 9 februarie;

„Little Nicholas: Life of a Scoundrel” apare din 15 februarie 2024;

„Einstein and the Bomb” apare din 16 februarie, pe platformă.

Netflix a pregătit o serie de filme spectaculoase

În luna februarie, abonații pot urmări și următoarele filme artistice: