Sugestii pentru serile în familie. Filme de văzut între Crăciun și Anul Nou

Aceste filme nu sunt deloc cu teme de Crăciun, așa că ar putea fi pe placul multora din familie. Cu siguranță te vor ține lipit de micul ecran.

Filme de văzut. „Cea mai rea fată din lume”

„Cea mai rea fată din lume” (The worst person in the world) prezintă patru ani din viața Juliei, o studentă din Oslo, care traversează domenii precum medicina, psihologia și fotografia, într-un efort constant de a descoperi cine este cu adevărat și ce își dorește de la viață.

Pelicula explorează viața lui Julie și provocările sale. Dar se adâncește și în presiunile sociale aproape imposibile, care devin copleșitoare pe măsură ce te apropii de pragul vârstei de 30 de ani.

„Balaur”, pe HBO Max

Filmul „Balaur” (A Higher Law) este inspirat din evenimente reale și relatează povestea unei profesoare de religie, soție a unui preot (interpretată de Mălina Manovici), care intră într-o aventură cu unul dintre elevii săi în vârstă de 16 ani (jucat de Sergiu Smerea).

Soțul ei, cu convingeri conservatoare accentuate puternic în cadrul poveștii, este portretizat de Alexandru Papadopol. Din această încurcătură, devine evident că nu poate rezulta nimic conform „ortodoxiei”.

Cu elemente de thriller și dramă, filmul reușește să captiveze privitorul. Coloana sonoră subliniază eficient suspansul dorit de regizor. De asemenea, anumite cadre te pot face să te întrebi dacă urmărești cu adevărat un film românesc.

„Vecinul Meu Totoro”

Dacă vrei filme de văzut cu copii, aceasta este varianta bună. Filmul servește drept prezentare a noii vieți la țară a unui tată și a fiicelor sale, Mei și Satsuki, care s-au mutat pentru a avea grijă de sănătatea mamei lor, internată pentru o perioadă în spital.

Cu toate acestea, povestea se concentrează pe călătoria surorilor în inima pădurii, unde dezvoltă prietenii cu spiritele codrilor.

Printre aceste spirite se numără și o creatură imensă și pufoasă, adorabilă și totuși enigmatică, denumită Totoro (numele fiind inspirat de sunetele pe care le scoate).

De-a lungul timpului, chiar dacă nu desfășoară activități spectaculoase, Totoro a devenit unul dintre simbolurile recunoscute ale Studio Ghibli, un celebru studio de anime din Japonia.

De asemenea, personajul a câștigat inimile spectatorilor din întreaga lume. Este o creatură care face parte din natură și care se dezvăluie doar atunci când dorește ea.

Filme pentru femei. „Good Luck To You, Leo Grande”

„Multă Baftă, Leo Grande” (Good Luck To You, Leo Grande) explorează povestea unei femei aflate la vârsta a doua, văduvă și pensionată, care anterior a fost profesoară de religie la un liceu.

Dorind să recupereze un aspect care i-a lipsit toată viața, protagonista se angajează într-o călătorie de redescoperire a propriei sexualități și feminități erotice.

Într-un plan meticulos pregătit cu mult timp în avans, Nancy Stokes angajează serviciile unei escorte de sex masculin, cunoscut sub numele de Leo Grande, pentru a aborda o problemă într-o cameră de hotel.

„Ford vs Ferrari”

Ford vs. Ferrari este un film inspirat din evenimente reale, cu Christian Bale și Matt Damon în rolurile principale. Povestea se axează pe designer-ul de mașini Carroll Shelby, care construiește o mașină de curse revoluționară pentru Ford Motor Company, în ciuda obstacolelor din interiorul propriului său finanțator.

Rivalitatea intensă dintre producătorul Ford, aflat în încercarea de a se impune în lumea mașinilor de curse, și producătorul italian Ferrari, stăpânul neînvins al circuitului de 24 de ore de la Le Mans, în Franța, până în 1966, adaugă un context fascinant în desfășurarea filmului.

„Vânătoarea de vecini”

„Vânătoarea de Vecini” (Chasse gardée) este o comedie franceză. Filmul explorează povestea unui cuplu parizian cu doi copii care decide să scape de agitația vieții în capitala Franței și să se mute într-o zonă rurală.

Pentru Simon și Adelaide, protagoniștii filmului, ideea de a începe o nouă viață într-o căsuță de vis, în mijlocul naturii, părea inițial alegerea ideală.

Cu toate acestea, entuziasmul lor s-a diminuat atunci când au ajuns la fața locului. Familia e „terorizată” de noi vecinii și constată că grădina lor generoasă, care includea chiar și o bucată de pădure, este folosită de aceștia drept teren de vânătoare.

Filme pentru toate gusturile. „Vacanță”

„Vacanță” (Holiday) este unul dintre filmele potrivite pentru perioada sărbătorilor.

În rolurile principale se află unul dintre cele mai emblematice cupluri din istoria cinematografiei americane: Cary Grant și Katharine Hepburn.

Lansat acum 85 de ani, „Vacanță” păstrează o relevanță remarcabilă. Acest film abordează obsesia contemporană pentru echilibrul între viața profesională și cea personală, potrivit Panorama.