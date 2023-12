Cum a ajuns Ioana Ginghină în Playboy. Dusă pe plajă la nudiști

Ioana Ginghină a povestit că tatăl său o ducea să facă plajă la nudiști în copilărie și că a ajuns să pozeze în Playboy. Cu toate astea, actrița a spus că nu i-a plăcut niciodată să fie o persoană mondenă și să meargă la evenimente.

Ioana Ginghină evită evenimentele mondene

„N-am fost niciodată super mondenă. Doar că am fost obligată prin contract, la un moment dat, când făceam telenovele, în 2005-2006, eram obligată prin contract să merg la mondenități. După care s-a mai relaxat treaba, adică nu mai trebuia să merg chiar la toate. Și n-am fost niciodată o mondenă. Mă duc, uite cum e evenimentul ăsta, e Andreea Esca, unde cunosc oamenii, unde știu că-i și ajut, unde știu că mă ajută și pe mine. Mai mult decât să apar doar ca o mondenitate”, a spus fosta soție a lui Alexandru Papadopol.

A pozat în Playboy și a fost la nudiști

Actrița a mai povestit că a câștigat mulți bani datorită pozelor Playboy în anii 2004-2005 și că părinții ei nu au judecat-o niciodată. Cu toate astea, ea a renunțat la pozele nud și s-a orientat către teatru și televiziune.

„Am fost Ildiko în 2004-2005 și atunci am pozat. Mi-am luat mașină și am dat părinților mei o parte. Am discutat cu familia. Eu și datorită tatălui meu am pozat în Playboy, pentru că toată copilăria mea am făcut plajă la nudiști”, a spus aceasta.

Ioana Ginghină, despre Facultatea de Actorie

Ioana Ginghină a recunoscut că este o persoană dezinvoltă și că asta a învățat și la Facultatea de Actorie. Ea a mai spus că sunt multe roluri în care ești nevoit să te dezbraci și că asta este meseria. Aceasta a declarat că nu știe de actorie se mai facă în ziua de azi în facultăți, dar că așa era atunci când a fost studentă.

„Să știți că în Facultatea de Actorie, pe vremea mea, că acum cu atâta hărțuire și cu atâta corectitudine politică, nu știu ce actorie se mai face pe acolo. Cumva, ți se spunea din start, era una dintre lecții, dintre rigori, că trebuie să fii foarte disponibil să te dezbraci pentru diverse roluri. Sunt roluri în care te dezbraci și asta e. Și foarte mulți actori, de fapt, n-au pozat în Playboy, dar poți să-i vezi dezbrăcați în piese de teatru sau în filme”, a spus actrița pentru Cancan.