Politica Deputatul Nicolae Păun nu-l iartă pe Călin Georgescu: Vreți să ne transformați în ierbivori







Deputatul Nicolae Păun, care reprezintă comunitatea romilor în Parlament, i-a adresat un mesaj fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, în legătură cu anumite declarații făcute de acesta.

Deputatul Nicolae Păun, critic la adresa lui Călin Georgescu

Deputatul Nicolae Păun a arătat în mesajul său că „după ce am fost sclavi, deportați și asimilați forțat, Călin Georgescu vrea să transforme romii în ierbivori”.

„Stimate domnule Călin Georgescu, ați afirmat în campania electorală că “poporul român nu admite afronturi ale minorităților și străinilor”, iar „minoritățile trebuie să respecte poporul român, care le-a dat pământ și apă”. Mă simt obligat să vă atrag atenția asupra faptului că partidele politice și minoritățile naționale nu reprezintă un moft pentru democrație. Aceste entități sunt parte a unui corp întreg și sănătos, care se numește Democrație!”, arată Deputatul Nicolae Păun.

Reprezentantul romilor în Parlament face apel la istorie

Deputatul Nicolae Păun îi amintește lui Georgescu că „de multe ori ați făcut apel la istorie, dar ați omis mereu să menționați faptul că la constituirea României de azi minoritățile au avut o contribuție decisivă. Acest lucru e menționat chiar și în Proclamația de la Islaz, cea care a fost citită public în iunie 1848 de către Ion Heliade Rădulescu.

Ați uitat sau probabil nu v-a interesat faptul că în toate războaiele de întregire a neamului românesc romii și celelalte minorități conlocuitoare au fost soldați în armata României și au murit pe câmpurile de luptă. Aceste lucruri sunt consemnate în documentele oficiale ale statului român, iar eroii au fost sculptați pe monumentele ce le sunt închinate”.

Deputatul Nicolae Păun: Am impresia că ne considerați ierbivori

Deputatul Nicolae Păun îl invită pe Călin Georgescu „să reflectați cu mai mare atenție asupra afirmațiilor pe care le faceți cu privire la minorități, care n-ar trebui să aibă privilegii pe teritoriul României, că e de ajuns că poporul român le dă pământ și apă.

Deputatul Nicolae Păun, critic la adresa lui Călin Georgescu. Sursa foto: Facebook

Domnule Georgescu, am impresia că ne considerați ierbivori, dacă ne spuneți că pentru a trăi în România avem nevoie doar de o mână de paie și un râu unde să ne adăpăm. Dacă nu mă înșeală memoria, cred că ne-am întâlnit acum vreo 15 ani, la o sindrofie”, mai scrie deputatul.

Nora dumneavoastră este de etnie romă

Deputatul Nicolae Păun a mai subliniat că „dacă am reținut bine, nora dumneavoastră este de etnie romă. Ei i-ați recomanda același regim pe care ni-l recomandați și nouă? Oare după atâția ani de discriminare a minorității rome în România, în care am fost transformați în sclavi, am fost deportați și asimilați forțat, acum vreți să ne transformați în ierbivori?

Domnule Georgescu, peste tot în această lume despre care ne vorbiți continuu, în calitate de fost angajat sau colaborator la ONU, există două forme de organizare statală: una militară, în care țara respectivă e condusă de un partid unic și de un dictator, și una pluripartidă, bazată pe doctrine politice multiple, în care există mai multe partide reprezentate în Parlament. Prin urmare, poate ne spuneți și nouă cum vreți să arate concret România sub eventuala conducere a dumneavoastră?!”, arată în mesajul său de pe social media.