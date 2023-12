Pe noi să nu vă bazați!

Știrile îngrozitoare, dublate de dulcegăriile de Crăciun, de la mai toate instituțiile media mă fac să mă simt ca și când aș trăi într-un coș de gunoi. Bașca, faptul că simțind din plin anii, parcă m-am trezit dintr-un vis, spre a intra într-un coșmar, privind înapoi….

De fapt am trăit, ca și alții, în singurul stat cu un tip de societate în care poți să fii un pierde-vară, așa cum sunt eu, în care să ai mijloace de a-ți duce viața, după care să-ți încasezi pensia. Dar ”pierde-vară” nu e cu totul adevărat. Mai aproape de realitate este termenul ”pierde-țară”!

Are dreptate Mircea Dinescu . ”Dacă Ceauşescu trăia, la anul ieşea preşedinte. Ieşea Ceauşescu cu 90%. Cum îmi explic? Un om normal, care are o pensie amărâtă sau un salariu mediocru, e disperat că la finalul lunii trebuie să-şi plătească curentul, apa, impozitul. În viaţa mediocră de pe vremea comunismului nu aveai această problemă, erau nimicuri să-ţi plăteşti lumina sau nu ştiu ce. Noi am făcut un capitalism sălbatic.