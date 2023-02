Mircea Dinescu se visează președintele României. Ce spune despre ideea de a candida la funcția supremă

Devenit un nume greu pe piața social-media, din România, Mircea Dinescu a spus că se gândește să candideze la alegerile prezidențiale, care vor avea oc în anul 2024. Ajuns la vârsta de 72 de ani, Mircea Dinescu a precizat că îi surâde ideea de a se înscrie în cursa electorală, pentru funcția de președinte al României.

Marele poet, dar și un important analist politic, a mai spus că se gândește de mult timp la această posibilitate, și că românii nu au avut niciodată un președinte care să fie pentru popor.

”Dacă mă lovește marea pasiune, cine știe, aș putea spune da, unei asemenea provocări. Însă, mi-e milă de mine, fiindcă știu că nu există recunoștință în politică și nu e deloc simplu să te înhami la așa ceva. Nu știu în prezent ce aș face dacă aș primi o eventuală asemenea propunere, de a candida pentru fotoliul de la Cotroceni. Mă mai gândesc!”, a spus Mircea Dinescu.

Este pentru prima dată, când Dinescu, o figură emblematică a societății românești contemporare, a declarat că se gândește la o astfel de candidatură la alegerile prezidențiale.

Un personaj iubit de români

El a fost arestat la domiciliu, și ținut sub observație strictă, înainte de 1989, de către vechiul regim comunist, de dinainte de 1989.

Apoi, în 22 decembrie 1989, după ce Securitatea nu l-a mai păzit, Dinescu a ajuns la Televiziunea Română, unde a rostit celebra expresie, ”Dictatorul a fugit”, chiar în prima transmisiune în direct, după fuga lui Nicolae Ceaușescu.

După acei ani, Dinescu a fost președinte la Uniunea Scriitorilor și a devenit și un cunoscut gazeta și pamfletar, iar mai poi realizatorul unei emisiuni de succes.

Dinescu a mai spus că România nu a avut șansa de a președinții pe care îi merită acest popor minunat

”Sufăr foarte tare, vă spun sincer, când văd că nu am avut parte de președinți capabili să empatizeze cu cei din jurul lor. Mă refer la cei de după 1990! Și, nu doar noi! Turcii, spre exemplu! Acum nu mai departe de câteva luni, marele Recep Erdogan făcea tot felul de amenințări la adresa grecilor. Acum, după ce l-a zguduit cutremurul și are cu adevărat probleme serioase, a devenit brusc mult mai atent la ce spune. La fel s-a întâmplat și cu cel din Siria. Ce vreau să spun cu asta? Că există peste noi o inteligență superioară care e atentă la ceea ce facem. S-o fi supărat și soarele ăsta sau creierul pământului când au văzut că ne ținem doar de prostii și războaie!”, a mai adăugat Mircea Dinescu, citat de impact.ro.