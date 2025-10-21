Pe cine au eliminat Caranii în drumul lor către ”glorie”. Nu s-au dat înapoi de la nimic

Clanul Caran este unul dintre cele mai cunoscute din Capitală, asta deși puțină lume știe că ei sunt de fapt din Ilfov. Au fost alungați de o grupare mai puternică din Căteasca și au ajuns în Sectorul 2.

Clanul este de fapt o familie numeroasă care la începutul anilor 1990 stătea în Căteasca, Ilfov. Doar că acolo nu prea a fost loc de ei și au fost alungați de o familie mai puternică. Drept urmare aceștia au decis să își stabilească domiciliu în Sectorul 2. Dumitru Răducanu este cel care a avut această idee și a pătruns pe piața infracțională din București.

”Au plecat în București, izgoniți de o familie de acolo mai puternică. S-au stabilit în Pantelimon unde au început să comită mici infracțiuni. Tâlhării, furturi și odată ce au acumulat bani au trecut la alte infracțiuni. Proxenetism, taxe de protecție pentru comercianții din zonă. Șantaj, amenințare pentru a-și mări influența”, spun cei care au investigat gruparea.

De-a lungul timpului au ajuns să acumuleze sume foarte mari de bani, inclusiv prin cămătărie. Drept urmare și-au cumpărat chiar și cluburi de noapte, inclusiv în București și pe litoral. Viața lor a devenit una luxoasă, mai ales că ajunseseră în cele mai bogate medii.

Unul dintre cei pe care i-au împrumutat cu bani a fost nimeni altul decât fostul șef al Camerei de Comerț, Mihail Vlasov. Acestuia îi plăceau jocurile de noroc, drept urmare apela la Carani pentru a-l susține financiar atunci când rămânea fără bani.

Ceea ce i-a făcut să se remarce printre clanurile din București a fost violența. Anchetatorii spun că membrii erau printre cei mai violenți din București.

Drept urmare atunci când au ajuns în București au scos de pe piață o altă grupare infracțională violentă. Este vorba despre clanul Tostaua care odată cu venirea Caranilor și-a redus simțitor zona de influență.