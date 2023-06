Patriciu Achimaș-Cadariu susține că nu trebuie să fie exclus din PSD. A refuzat să îl voteze pe Alexandru Rafila ca ministru al Sănătății

Patriciu Achimaș-Cadariu s-a opus numiri lui Alexandru Rafila la conducerea Ministerului Sănătății în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Deputatul PSD a subliniat că el a candidat pentru locul din Parlament pe listele social-democraţilor pentru pacienţii cu cancer și nu consideră că ar trebui să fie exclus din partid, în urma votului negativ pentru actualul ministru al Sănătății.

„Nu văd de ce aş fi exclus din PSD”, spus Achimaş-Cadariu, la finalul audierilor din comisiile de sănătate. Deputatul a explicat că ministrul propus Alexandru Rafila nu a făcut demersuri suficiente privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului. În ceea ce privește tensiunile din partid, social-democratul a explicat că nimeni din conducerea PSD nu i-a reproșat nimic, după votul negativ.

„În momentul în care au apărut să indicii că lucrurile degenerează, degenerează în sensul că nu se aplică o lege care scapă de la moarte oameni, eu am sesizat acest lucru şi eu cred că toată lumea s-a sesizat. Ei bine, în acest moment cred că orice partid are mecanisme interne, are regulamente prin care să regleze astfel de de situaţii. Personal, n-am simţit niciodată nicio animozitate din partea nimănui”, a spus Patriciu Achimaș-Cadariu.

Patriciu Achimaș-Cadariu consideră că Alexandru Rafila este un criminal

Social-democratul a mai adăugat că în România există zeci de mii de pacienți diagnosticați de cancer, iar principalul instrument prin care aceste persoane pot fi salvate este Planul Naţional de Control şi Combatere a Cancerului. Achimaș-Cadariu a mai adăugat că Alexandru Rafila poate fi considerat un criminal deoarece legea privind acest plan a fost votată, dar nu și aplicată. De asemenea, deputatul a susținut că statul român ar trebui să finanțeze planul de cancer.

„Ai această lege votată şi nu o aplici, nu este criminal? Se induce o falsă chestiune şi a repetat-o (Rafila – n.r.) de foarte multe ori: pacienţi de categoria întâia şi a doua. Aceasta este o chestiune sinistră. Planul, măsurile lui generale, se adresează tuturor pacienţilor cu cancer, în mod particular, prin metodologia de realizare a unui plan, întotdeauna se concentrează pe primele cinci localizări solide, plus copii şi hematologice. Deci, faptul că facem un plan pe 10, 20 de localizări este o invenţie din nou, ca şi democraţia originală”.

Achimaș-Cadariu l-a acuzat pe Alexandru Rafila, în timpul audierilor din comisiile de sănătate, de „neglijență criminală” pentru că nu a aplicat planul pentru bolnavii de cancer. Deputatul i-a îndemnat pe toți colegii săi să nu îl voteze pe Rafila la conducerea Ministerului Sănătății în Guvernul lui Ciolacu. „Eu am fost invitat să candidez pe listele PSD şi îi mulţumesc PSD pentru acest lucru şi atunci am spus că voi candida pentru pacienţii de cancer şi până la urmă jurământul meu este pe Constituţia României, pe Biblie. Mi-am asumat întreaga responsabilitate”, a mai spus social-democratul, potrivit Agerpres.