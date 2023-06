Exclusiv. Cine sunt „numele noi” de pe lista Cabinetului Ciolacu și ce îi recomandă pentru o astfel de poziție

Numele noi pentru noul Guvern Ciolacu sunt Radu Oprea, Ioan Bogdan, Ivan Ioan Adrian, Veștea Ioan, Luminița Odobescu, Ioan Bogdan Mateescu. După desemnarea lui Marcel Ciolacu, PNL și PSD urmează să voteze în forurile de conducere ale partidelor listele cu noii miniștri. După ce ele se depun în Parlament, urmează audierile acestora în Comisiile de specialitate, iar apoi votul de învestire, care este programat joi.

Cine sunt numele noi de pe lista lui Marcel Ciolacu

Pe lângă Sorin Grindeanu, Adrian Câciu, Alexandru Rafila, Gabriela Firea sau Marius Budăi se alătură echipei Radu Oprea, Ioan Bogdan, Ivan Ioan Adrian, Veștea Ioan, Luminița Odobescu, Ioan Bogdan Mateescu.

Senator PSD de Prahova Radu Oprea (47 de ani) a fost desemnat de conducerea partidului în funcţia de ministru pentru Mediul de Afaceri, în locul lui Ilan Laufer. Radu Oprea este vicepreședinte PSD Prahova şi a fost trimis în judecată în 2016 de Parchetul General pentru evaziune fiscală si spălare de bani. Dosarul a fost stopat însă de judecători în camera preliminară. Dosarul nu a ajuns pe rolul instanțelor de judecata. O firma pe care o controlează a fost abonata in trecut la contracte cu statul.

Radu Oprea este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect de Prahova. Este la al doilea mandat de senator. Mai detine trei imobile in Ploiesti si a declarat bijuterii in valoare de 40.000 de euro. Are doua credite (300.000 de lei si 249.000 de euro). Are actiuni la 8 companii.

Deputatul PSD Bogdan Ivan, pe lista miniștrilor din Guvernul Ciolacu

Deputatul PSD Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte al organizației județene Bistrița-Năsăud, ar urma să devină ministru în cabinetul condus de liderul PSD Marcel Ciolacu, el numărându-se printre cei opt miniștri PSD. Potrivit surselor, Bogdan Ivan ar urma să fie ministrul Digitalizării.

Doctor în sociologie la Școala doctorală de la „Babes-Bolyai”, unde profesor-coordonator i-a fost Vasile Dîncu, deputatul de Bistrița Bogdan Ivan este propunerea PSD pentru portofoliul de ministru al Digitalizării. În vârstă de doar 32 de ani, Bogdan-Gruia Ivan reprezintă un exemplu despre cât de mult contează susținerea politică pentru ascensiunea în carieră.

Înainte de a ocupa fotoliul de deputat în Parlamentul României (2020), Ivan – fost președinte al TSD Bistrița – Năsăud, în prezent, vicepreședinte al filialei Bistrița Năsăud a PSD – a avut un singur loc de muncă: a fost, timp de 8 ani (perioada 2012 – 2020) consilier al Preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Bistriţa-Năsăud Radu Moldovan și purtător de cuvânt al CJ Bistrița – Năsăud.

Propunerea PNL pentru Ministerul Dezvoltării

Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, ar urma să fie propunerea PNL pentru Ministerul Dezvoltării. Adrian Veștea, cel care ar urma să fie propus la conducerea ministerului cu cea mai mare miză în prisma alegerilor din 2024 este și președintele Uniunii Consiliilor Județene din România, organizația care reunește toți șefii de județ din țară și interesele politico-admninistrative ale acestora în teritoriu. Numele lui Veștea este legat de construcția Aeroportului Brașov, primul construit în România de la zero după 1989.

Bogdan Mateescu, propunerea PNL pentru Ministerul Justiției

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii Bogdan Mateescu se regăsește pe lista favoriților PNL pentru portofoliul Justiției. Judecătorul Bogdan Mateescu, în vârstă de 42 de ani, este președinte al Tribunalului Vâlcea, funcție pe care o ocupă din ianuarie 2023.

Potrivit CV-ului, între 2000 și 2004, Mateescu a urmat Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. În perioada 2005-2007, a urmat Institutul Naţional al Magistraturii și a promovat examenul de capacitate în 2008. În 2013, a obţinut gradul profesional de tribunal ca urmare a examenului de promovare pe loc organizat de CSM.

În perioada septembrie 2004-decembrie 2004 a fost consilier juridic la SC Sind România SRL, sucursalele Călimăneşti, Olăneşti, Govora şi Voineasa. A fost auditor de justiţie în perioada 2005-2007, în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, judecător stagiar la Judecătoria Sector 4 Bucureşti, în perioada 2007-ianuarie 2009, iar din ianuarie 2009 și până în 2017 a fost judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. El a condus Judecătoria Râmnicu Vâlcea în perioada 2013-2017. Din 2017, a devenit membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Cine este Luminița Odobescu, posibil ministru de Externe

În vârstă de 54 de ani, născută la Reghin, Luminița Odobescu este consilier prezidențial – Departamentul Afaceri Europene din noiembrie 2021. Este doctor în relații economice internaționale la ASE și diplomat de carieră.

Potrivit descrierii de pe site-ul Administrației Prezidențiale, Odobescu a fost în perioada septembrie 2015 – noiembrie 2021, reprezentantul permanent al României la Uniunea Europeană. În această perioadă a avut loc și prima Președinție a României la Consiliul UE.

În perioada noiembrie 2012 – august 2015, a fost consilier de stat pentru afaceri europene și politică externă în cadrul Cancelariei Primului Ministru, iar în 2014 a primit gradul de ambasador. A fost secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (februarie-noiembrie 2012), iar între iunie 2008 și februarie 2012 a îndeplinit funcția de director general al Departamentului Uniunea Europeană din Ministerul Afacerilor Externe.

În 2007, a fost decorată cu Ordinul „Meritul Diplomatic” în grad de ofițer pentru contribuția adusă la procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. În 2015, a fost decorată cu Ordinul național al Legiunii de Onoare a Franței, în grad de Cavaler. În 2019 a fost decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, potrivit Agerpres.