Impactul devastator al cancerului în România. Ministrul Sănătății dezvăluie cifre îngrijorătoare. 100.000 de cazuri noi în fiecare an

„În fiecare an, în România, sunt înregistrate circa 100.000 de persoane care sunt diagnosticate cu cancer, dintre care sub 500 sunt copii. Incidenţa la copii este de 10 cazuri chiar la grupa de vârstă până la 14 ani, puţin peste 10 până la 18 ani, puţin sub 10 cazuri la 100.000 de locuitori. Par puţine cazurile la copii. Nu sunt puţine pentru că mortalitatea totuşi este importantă”, a spus ministrul Sănătății.

Alexandru Rafila dezvăluie cifrele devastatoare ale persoanelor diagnosticate cu cancer

Alexandru Rafila a subliniat că în viitorul apropiat, se va adopta o reglementare pentru înființarea Registrului Național de Cancer. România este una dintre puținele țări care nu deține un astfel de registru, ceea ce afectează precizia datelor raportate către organismele globale, cum ar fi Globocan. Estimările indică că aproximativ 100.000 de pacienți sunt diagnosticați anual în România.

Potrivit acestui raport, există aproximativ 250.000 de pacienți aflați în tratament la nivel național. „Acestea sunt statistici. Important este să ne dăm seama că este o problemă de sănătate publică şi resursele necesare pentru diagnosticul şi tratamentul sunt în creştere.

Medicina personalizată poată să fie un răspuns pentru unii pacienţi. Tratamentul ţintit adaptat unui anumit profil genetic în mod evident este un răspuns”, a mai spus Rafila, potrivit Agerpres.

Ministrul Sănătății a anunțat amânarea aplicării Planului Național pentru Combaterea Cancerului

Tot miercuri, ministrul a anunțat amânarea implementării Planului Național pentru Combaterea Cancerului. Inițial, Ministerul Sănătății trebuia să publice normele de aplicare a planului până în luna iunie, conform legii promulgate în noiembrie anul trecut. Cu toate acestea, Alexandru Rafila a prezentat miercuri un nou plan în consultare publică, care urmează să fie adoptat prin intermediul unei noi legi sau prin ordonanță de urgență.

Zeci de mii de pacienți bolnavi de cancer din România așteptau cu nerăbdare normele de aplicare a Legii privind Planul Național de Combatere și Control a Cancerului, începând cu data de 1 iulie.

Cu toate acestea, Ministerul Sănătății a anunțat că a lansat în consultare publică noua variantă a PNCC, rezultat al eforturilor pe parcursul a patru luni ale unei comisii multidisciplinare de Oncologie. Această comisie este formată din 20 de specialiști din diverse domenii medicale, cu responsabilități în domeniul oncologiei, precum oncologie medicală, chirurgie oncologică, radioterapie, onco-hematologie, hematologie pediatrică, anatomie patologică, radiologie, genetică medicală, medicină de familie, sănătate publică și farmacie.

De asemenea, au contribuit și alți specialiști din comisia de radioterapie și subcomisiile de oncologie medicală și chirurgie oncologică.

Obiectivele generale ale noului PNC

Comisia a stabilit obiectivele generale ale noului Plan Național de Control al Cancerului și măsurile care trebuie luate pentru atingerea acestora: