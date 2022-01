Puterea minții, decisivă în tratarea cancerului. Centrul de Oncologie Sf. Nectarie oferă gratuit bolnavilor noi terapii psihologice

Echipa centrului de Oncologie Sf. Nectarie din Craiova a luat în calcul și suportul moral de care o persoană diagnosticată cu cancer are nevoie. Astfel, în terapia clasică au fost incluse și clase de yoga, grupuri de suport, consultații de onco-nutriție, relaxare prin desen și o tabără anuală organizată pentru pacienți.

Ramona Schenker, psihologul centrului, spune că aceste activități adjuvante au demarat în data de 10 ianuarie.

Oamenii, atât bolnavii cât și membrii familiilor lor, trebuie să înțeleagă că maladia poate fi ținută în frâu și chiar vindecată, dacă este depistată din timp, și că în puterea minții stă forța de a traversa mai ușor fazele tratamentului oncologic.

Calitatea vieții primează

Bolnavii diagnosticați cu cancer ar fi ideal să învețe să trăiască ca oricare alt pacient cu o boală cronică.

„În anul 2022, ne-am gândit să extindem programele dedicate pacienților cu afecțiuni oncologice, pentru a crește și mai mult calitatea vieții acestor oameni. În anul 2021, am observat o creștere a adresabilității pacienților către programele complementare tratamentelor medicale, ceea ce ne-a bucurat și ne-a făcut să extindem și mai mult abordarea în ceea ce privește nevoile acestora.

Începând cu 10 ianuarie, am dat startul primelor grupuri de terapie și suport adresate pacienților cu afecțiuni oncologice. S-au format deja primele două grupuri, fiecare cu câte 10 participanți. Am fost impresionați de deschiderea de care au dat dovada pacienții, iar din acest motiv ne-am propus să mai formăm încă două grupuri. Grupul de suport este o metodă terapeutică în care se întâlnesc mai multe persoane pentru a discuta diverse probleme specifice afecțiunii oncologice. Întâlnirile, pentru fiecare grup în parte, se desfășoară din două în două săptămâni, pe o perioadă de 12 săptămâni”, spune Ramona Schenker.

Interacțiunea bolnavului cu alți cu pacienți oncologici și cu specialiști în psihologie îi dă putere de a lupta cu boala

„De multe ori, când ne confruntăm cu probleme, avem sentimentul că suntem singurii care trecem prin aşa ceva, ceea ce ne amplifică suferinţa. Când interacționăm și cu alte persoane care trec sau au trecut prin situaţii similare este în sine o uşurare.

Prin procesul de interacţiune specific grupului, desfășurat într-un cadru securizat, participanții au ocazia să primească răspunsuri şi să ofere totodată suport altora. Pot spune că este o experiență unică, tulburătoare, cu o foarte mare încărcătură emoțională, dar eliberatoare”, completează psiho-oncologul din Craiova.

Alimentația , un alt factor esențial în lupta cu maladia

„Pe lângă grupurile de suport, am reușit să aducem în cadrul centrului nostru un specialist în onco-nutriție. Era o cerință cu care ne confruntam frecvent din partea pacienților noștri.

Cu ajutorul domnului Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer ( FABC) din România, am avut ocazia să interacționez și sper să colaboram o lungă perioada de timp cu doamna doctor Raluca Bârzu.

Aceasta și-a oferit disponibilitatea de a veni o dată pe lună la Craiova pentru a acorda gratuit pacienților, consultații de onco-nutriție. Din nou, pacienții ne-au surprins. În primele două zile de la postarea anunțului, lista de programări s-a completat instant”, mai spune Ramona Schenker.

Terapia prin desen, Yoga și exerciții de vizualizare ghidată sunt surse incontestabile de energie pozitivă

„Tot din categoria programelor adresate pacienților în anul 2022, continuăm cu clasele de practică Yoga. Și aici, datorită efectelor pe care participanții le-au resimțit în anul 2019 și 2020, de la o singură clasă care se desfășura doar joia, am extins programul. Acum avem trei zile (marți, joi și sâmbătă), când pacienții se pot bucura de exerciții de conștientizare a propriului corp, exerciții de respirație, exerciții pentru coloană și articulații, stretching și, nu în ultimul rând, exerciții de vizualizare ghidată”, completează reprezentanta Centrului de Oncologie Sf Nectarie.

„Ne propunem ca în perioada Paștelui să organizăm și un atelier de pictură de icoane pe sticlă”, mai spune Ramona Schenker.

Programele adresate pacienților sunt disponibile pe pagina de Facebook a Centrului de Oncologie Sf. Nectarie

Programele de terapie sunt valabile pentru orice pacient, chiar și din alte unități medicale.

De ele pot beneficia persoane care se tratează în centre oncologice din Craiova, nu doar la Sf. Nectarie.

„Am încercat cât am putut să le fac vizibile pentru ca toți pacienții din Craiova să știe de existența lor. Deci, aceste programe se adresează tuturor pacienților cu afecțiuni oncologice care se tratează în Craiova, în orice centru. Avem nevoie doar de o certificare din partea medicului curant, că nu există vreo contraindicație cu privire la anumite mișcări și că starea de sănătate îi permite pacientului să facă mișcare. De organizarea și desfășurarea acestor programe m-am ocupat și mă ocup eu. În ceea ce privește desfășurarea claselor de yoga, am adus o colegă care să mă suplinească uneori”, mai spune Ramona Schenker.

Oamenii cu suflet bun donează pentru menținerea gratuității pentru bolnavi

În privința costurilor, prin efortul depus, Centrul a reușit ca până acum să le ofere programe gratuite pacienților. O campanie de donații a fost demarată și, cu sprijinul comunității și a mediului de afaceri, acești pacienți vor fi în continuare ajutați.

„Ne-am dat silința ca aceste activități să fie gratuite pentru pacienți. Până în prezent, ele au fost susținute de Asociația Med San, Centrul de Oncologie Sf. Nectarie și câteva firme care au avut bunăvoința să doneze către asociație. Anul acesta, având în vedere că programele s-au extins și costurile au crescut, am demarat deja mai multe cereri de sponsorizare către oameni care știm că înțeleg necesitatea acestor acțiuni în contextul unei afecțiuni oncologice. Am inițiat o campanie de donații pe Facebook sub titlul: „Niciodată să nu crezi în niciodată! Orice ajutor este binevenit!”, a conchis Ramona Schenker.

Toate activitățile din cadrul programelor adresate se desfășoară în incinta noului sediu al Centrului de Oncologie Sf. Nectarie, pe strada Caracal nr. 109.