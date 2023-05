Ministrul Sănătății s-a enervat pe colegul său de partid, Patriciu Achimaș Cadariu. Scandalul a pornit de la Planul Național de Combatere a Cancerului

Atacul lansat de Rafila îl vizează pe colegul său de partid, deputatul PSD de Cluj, Patriciu Achimaș Cadariu, care a fost ministru al Sănătății Publice.

Cadariu este profesor universitar doctor la Institutul de Oncologie din Cluj Napoca, și membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

”Planul acesta a fost coordonat, teoretic, de domnul profesor Patriciu Achimaș. Nici dânsul nu este oncolog, în adevăratul sens al cuvântului, este ginecolog și are o competență să facă și operații de oncologie, în sfera ginecologică, respectiv cancer de uter și cancer de sân. Am făcut o comisie de oncologie care este multidisciplinară în care l-am băgat inclusiv pe profesorul Achimaș. Dânsul a refuzat să participe la primele întâlniri și apoi s-a recuzat din această comisie. Mi se pare anormal. Cineva care a fost coordonatorul grupului care a scris acest plan trebuia să discute cu colegii săi”, a spus ministrul Alexandru Rafila.

Planul a fost făcut fără consultarea Ministerului

Ministrul Sănătății a mai explicat că instituția pe care o conduce a constituit o comisie de specialiști pentru a realiza un astfel de plan național.

În timpul derulării lucrărilor comisiei de specialiști, aceștia și-au dat seama că foarte multe dintre propuneri erau copiate cu google translate, fără a se putea integra în specificul medicinii românești.

”Am făcut o comisie de specialiști încă din luna decembrie a anului trecut și am trecut la analiza PNCC, ca să facem normele. În timpul analizei am observat că există niște chestii acolo care, pur și simplu, nu au niciun sens. Vă dau un exemplu: Prevenția cancerului prin înființarea unor departamente de sănătate publică la toate spitalele din România. Un nonsens. Există foarte multe pasaje care sunt făcut cu Google Translate și nici măcar nu sunt în limba română, se vorbște despre kit-uri de testare sau pentru detecția cancerului. Ministerul Sănătății nu se ocupă cu așa ceva, nu are astfel de atribuții. Și mai sunt multe astfel de exemple”, a mai spus Rafila.

Discuții aprinse pe Planul de Combatere a Cancerului

Rafila a mai spus că niciunul dintre cei 20 de specialiști în domeniul oncologiei, care au făcut parte din Comisia de la Ministerul Sănătății, nu își asumă Planul Național de Combatere a Cancerului.

În plus, ministrul Sănătăți a mai precizat că acest document pare întocmit de niște oameni care nu au nicio treabă cu medicina oncologică.

”Acest plan nu a fost făcut de specialiști. Noi am vrut să găsim o soluție, nu știu cine sunt acei specialiști despre care se vorbește. Eu am făcut o comisie compusă din 20 de specialiști și niciunul dintre ei nu-și asumă paternitatea acestui document. Eu apar ca inițiator, când s-a făcut această inițiativă am sprijinit-o, firește. Trebuie să existe un Plan Național de Combatere a Cancerului. Ce s-a întâmplat, însă, ulterior, îmi scapă. Eu am foarte mari rezerve față de cei care au lucrat la normele astea, fiindcă nu am găsit niciun oncolog care să își asume acest lucru”, spune Alexandru Rafila, citat de Gândul.