International Un australian a fost luat ostatic de ruși. Reacția premierului Albanese







Pe aplicația de mesagerie Telgram a fost postat un videoclip în care un bărbat se prezintă a fi Oscar Jenkis, un australian de 32 de ani. Acesta susține că a fost capturat de forțele ruse, pe frontul de est. Filmulețul a determinat guvernul federal de la Canberra să deschidă noi anchete.

Oscar Jenkis, capturat de forțele rusești

Bărbatul, care s-a identificat drept, Oscar Jenkis, este lovit în repetate rânduri și este interogat în limba rusă în înregistrarea video, care a circulat pe serviciul de mesagerie Telegram.

Nouă publicaţii, care au discutat despre videoclip, au raportat că filmarea a fost împărtăşită inițial de jurnalistul rus Alexander Sladkov.

În cadrul înregistrării, are mâinile legate cu ceea ce pare a fi bandă sau plastic. Murdar pe față și îmbrăcat în echipament militar, acesta răspunde într-o rusă stricată că are 32 de ani şi locuieşte în Australia şi Ucraina.

„Sunt australian”, spune Jenkins în engleză. „Oscar Jenkins. 32 de ani ... Studiez biologia”.

Un bărbat, aflat în spatele camerei, pare să îl lovească pe Jenkins de două ori în cap cu un băţ în timp ce este interogat în limba rusă.

Rusia, suspectată de răspândirea informațiilor false

„Aceasta este o ştire îngrijorătoare şi lucrăm prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului pentru a oferi sprijin, inclusiv, pentru acest domn, încercând să verificăm detaliile şi faptele care există”, a declarat prim-ministrul luni dimineaţă.

Premierul Anthony Albanese a susținut că au existat numeroase sitauții în care forțele rusești au răspândit informații incorecte.

„Ştim că ruşii răspândesc adesea informaţii care nu sunt corecte. Aşa că ambasada noastră de la Moscova lucrează. Dar, în plus, Ministerul Afacerilor Externe şi cel al Comerţului lucrează şi aici”, a precizat Albanese.

„Îndemnăm guvernul rus să adere pe deplin la obligațiile sale în temeiul dreptului internațional umanitar, inclusiv în ceea ce privește prizonierii de război.

Prioritatea noastră imediată este să înțelegem unde se află dl Jenkins și să confirmăm starea sa de bine”, a spsus ministrul interimar al afacerilor externe, Mark Dreyfus.

Cine este Oscar Jenkins?

Profilurile de pe reţelele de socializare sub numele Oscar Jenkins par să prezinte același bărbat care aleargă la o cursă de cros în Hong Kong în 2017, purtând o bluză cu sloganul „go vegan”.

De asemenea, pe YouTube există un videoclip, din 2023 intitulat „I WILL FORCE CHINESE PEOPLE TO BE VEGAN” (ÎI VOI FORŢA PE CHINEZI SĂ FIE VEGAN). În filmuleț, acesta vorbeşte despre dorinţa de a le vorbi oamenilor despre veganism.

O pagină LinkedIn, cu numele Oscar Jenkins, prezintă o imagine de profil cu text grafic pe care scrie „Vegan Ukraine”.

Pagina, care nu are poza utilizatorului, îl descrie pe Jenkins ca fiind un „consultant în marketing şi lector universitar”, cu un istoric al angajărilor care include funcţia de lector la Tianjin Modern Vocational Technology College din China, profesor de limbi străine la o altă şcoală chineză şi mai multe posturi în Melbourne, chiar și la un club din Toorak şi ca antrenor de crichet pentru juniori.

Reacțiile asupra videoclipului cu Oscar Jenkins

Într-o versiune a înregistrării video a interogatoriului postată pe pagina de Telegram a lui Sladkov, o parte scrisă în rusă şi tradusă în engleză afirmă că „biologul nostru a fost prins din Australia”.

Alte comentarii care se mai arată sunt: „Ce face tipul ăsta? Cine este acest tip?”, „Sper că totul va fi bine cu tipul, proces, muncă silnică, totul aşa cum ar trebui să fie. Îi înţeleg pe prizonierii ucraineni. Dar ce face tipul ăsta aici?”

Federaţia Australiană a Organizaţiilor Ucrainene (AFUO) a declarat că este îngrijorată de bunăstarea bărbatului.

„Este îngrozitor faptul că un tânăr care a ales să ajute Ucraina să reziste unei invazii ilegale şi anarhice se află acum în mâinile trupelor ruse de ocupaţie.

Ca australieni, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că Oscar este eliberat”, a declarat federaţia.

„Este unul dintre ai noştri şi trebuie să-l ajutăm pe el şi familia sa în acest moment. AFUO va sprijini toate eforturile guvernului australian de a-l ajuta pe acest tânăr în regim de urgenţă”, relatează TheGuardian.com