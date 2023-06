Alexandru Rafila, contestat din propriul partid. Un deputat PSD refuză să voteze pentru ministrul Sănătății

Deutatul PSD Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu a declarat că nu va vota pentru avizarea ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, chiar dacă este propus de propriul partid. Parlamentarul îl acuză pe actualul și viitorul ministru că a blocat Planul Național de Combatere și Control al Cancerului (PNCC), adoptat prin act normativ.

Ministerul Sănătății trebuia să elaboreze normele de aplicare în baza cărora să funcționeze acest plan, însă Alexandru Rafila a declarat că nu poate face acest lucru. Drept care, Ministerul Sănătății a decis să propună un alt proiect, propriu. Acest lucru a provocat un adevărat scandal, asociațiile bolnavilor de cancer amenințând cu acțiuni în justiție, dacă Rafila nu va elabora normele, conform calendarului stabilit, până în luna iulie.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cea mai mare asociație ce reprezintă pacienții oncologici din România, a trimis și o scrisoare deschisă către Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din Camera Deputaților. În document este acuzată atitudinea ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, propus și în noul Guvern Ciolacu pentru această funcție.

Această scrisoare a fost trimisă după ce Ministerul Sănătății a anunțat că lansează un nou Plan de Combatere a Cancerului, la 7 luni după ce un plan similar, elaborat de specialiști, a fost aprobat de Parlament și promulgat de președintele Klaus Iohannis.

Culmea este că la ceremonia de lansare a acestui proiect a participat și Alexandru Rafila, în calitate de ministru. Ba mai mult, el lăuda documentul, apreciindu-l ca fiind pozitiv.

Deputatul Achimaș Cadariu îl desființează pe Rafila

Deputatul Patriciu Achimaș Cadariu este unul dintre cei care au contribuit la elaborarea Planului Național de Combatere a Cancerului, pe care Rafila îl contestă. Acesta este medic cu o experiență de 20 de ani în sfera ginecologiei și chirurgiei oncologice și în politici de sănătate în oncologie. Planul a fost lansat în 19 ianuarie 2022 la Palatul Cotroceni, iar în 3 noiembrie 2022, legea prin care a fost asumat a fost promulgată. Deputatul PSD a arătat că, la momentul respectiv, Alexandru Rafila nu a avut nici o obiecție. El a reacționat abia acum spunând că este nevoie de modificarea documentului.

„Acesta a participat la toate momentele festive și a vorbit despre Plan în termeni pozitivi. Însă, acum, când mai are o lună de zile la dispoziție să pună pe masă normele de aplicare a legii, domnul Rafila se răsucește pe călcâi, pretinde că Planul nu e bun și împroașcă cu noroi în stânga și-n dreapta”, a arătat deputatul Patriciu Achimaș Cadariu, în luna mai.

Patriciu Achimaș Cadariu a declarat că Alexandru Rafila ar fi vrut să-și asume paternitatea acestui plan și, i-ar fi propus să-l promoveze printr-un ordin de ministru.

„Cum era să fac cadou ceva ce nu era al meu? E o echipă de mulți oameni care a lucrat la plan. Așadar, cred că acum se ocupă cu denigrări pentru că nu este unic autor. De fapt, e o chestie de umefistan. Una dintre practici este preluarea de munca altora. Asistentul universitar lucrează și profesorul se pune prim-autor. Asta o vedem frecvent. Probabil de acolo ni se trage, probabil e o boală la fel de grea ca și luatul de plicuri, de care e greu să te vindeci. Dar Rafila a semnat totuși ca și inițiator, nu înțeleg problema”, spunea deputatul PSD.

Pacienții de cancer solicită intervenția Parlamentului

Bolnavii de cancer ameință cu proteste de stradă în condițiile în care Alexandru Rafila a lansat un nou Plan anti-cancer, în loc să îl aplice pe cel deja promulgat acum 7 luni. Planul ar fi trebuit să intre în vigoare la data de 1 iulie. În acest sens, pacienții de cancer au transmis o scrisoare deschisă la Parlament.

Scrisoarea deschisă a pacienților de cancer

„Către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputatilor,

În atenția: Doamnei Deputat Cătăniciu Steluţa-Gustica, presedinte,

De la: Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer-FABC

Subiect: Abuz al Ministrului Sanatatii prin nerespectarea legii 293/2023,

Stimata Doamna Presedinte,

Subscrisa Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor, nr.29, ap.6, sector 3, avand CUI 23728748, avand in componenta 28 de asociatii regionale, cu peste 90000 de membri, va aduce la cunostinta urmatoarele:

in urma declaratiilor Domnului Ministru al Sanatatii, Alexandru Rafila, referitoare la Planul National de Combatere si Control al Cancerului, PNCC, ca acesta nu este bine intocmit si ca se necesita constructia altui plan la care dumnealui lucreaza in prezent, prelungind agonia pacientilor oncologici;

mare parte a specialistilor membrii ai comisiei actuale ce lucreaza la noul plan al Domnului Alexandru Rafila, au facut parte si din grupul de lucru din Parlament care a scris PNCC, iar intrebarea noastra este cand au fost acestia specialisti, atunci sau acum ;

PNCC a fost cerut de asociatiile de pacienti inca din anul 2021, iar odata cu legea 293/2023, sperantele noastre au crescut, sperand intr-o noua sansa la viata, iar acum cu declaratiile Domnului Rafila, sperantele noastre au fost ingropate din nou;

PNCC a fost votat in unanimitate in Parlamentul Romaniei, trecand de filtrul Comisiilor aferente;

in noiembrie 2022, PNCC a fost promulgat de catre Presedintele Romaniei, eveniment la care a participat si Domnul Alexandru Rafila declarand ca este emotionat ca in sfarsit s-a scris un plan, iar acum il contesta;

din grupul initiatorilor planului a facut parte si Domnul Alexandru Rafila cares-si reclama propria decizie;

PNCC a stat in transparenta 5 luni timp in care Domnul Alexandru Rafila putea interveni pentru modificari la plan si nu a facut-o, iar acum presat de timpul legal cauta portite de amanare a implementarii;

In consecinta:

In urma celor semnalate mai sus, consideram ca Domnul Ministru Alexandru Rafila se considera mai presus decat legea in Romania, incalcand astfel in mod flagrant Constitutia Romaniei;

A prejudiciat starea de spirit si siguranta pacientilor cu cancer din Romania, si asa greu incercati de lipsurile din sistemul sanitar pe care il conduce Domnul Alexandru Rafila;

Domnul Alexandru Rafila prin neimplementarea PNCC doreste sa mentina cifrele si procentele rusinii la nivel european cu peste 20.000 de decese/an evitabile din patologia oncologica si cu 48% mai multe decese/an fata de media europeana, din aceiasi patologie;

Domnul Alexandru Rafila, prin neimplementarea si amanarea PNCC, doreste sa mentina/mareasca numarul deceselor zilnice din patologia oncologica, aproximativ 153 de pacienti/zi cu diferite forme de cancer, multi dintre ei cu sanse reale de supravietuire;

Domnul Alexandru Rafila nu doreste implementarea unei medicine personalizate stipulata in PNCC prin accesul la investigatii genetice, moleculare, care ar fi dat o sansa in plus pacientilor cu cancer;

Domnul Alexandru Rafila doreste inmultirea cazurilor de cancer in stadiu avansat prin neimplementarea PNCC care are foarte bine conturate programe de screening;

Domnul Alexandru nu doreste accesarea banilor europeni dedicati acestei patologii, bani care se regasesc ca resursa financiara in PNCC;

Aceste lucruri evidentiate pe scurt ar trebui analizate in Comisia de Abuzuri, pentru a proteja legea in Romania si pentru a da o sansa reala pacientilor oncologici din Romania. Cancerul nu este doar problema pacientului sau a familiei acestuia, ci este problema intregii societati!

Lipsa acestui Plan o resimtim in fiecare zi dar cel mai bine s-a resimtit in pandemie cand multi dintre noi ne-au parasit tocmai ca nu erau stipulate si conturate traseele pacientilor, ceea ce PNCC are foarte bine conturat acest lucru.

PNCC este in concordanta cu Planul European de Combaterea Cancerului, primid chiar felicitari de la nivelul Comisiei UE.

In conditiile in care la implinirea celor 180 de zile rezervate scrierii normelor de implementare a PNCC, 01.07.2023, nu se va intampla acest lucru, FABC isi rezerva dreptul de a actiona in instanta MS pentru nerespectarea legislatiei in vigoare si pentru periclitarea vietii pacientilor, actiune urmata de proteste in strada si in Parlamentul UE.

In speranta ca sesizarea noastra se va bucura de intreaga atentie a Dumneavoastra si a intregii Comisii, va multumim pentru sprijin, intelegere si compasiune.

Cu deosebita consideratie, Cezar Irimia, presedinte FABC”, se arată în scrisoarea obținută și publicată de Hotnews.